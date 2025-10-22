IND vs AUS 2nd ODI Record: सिर्फ चार बल्लेबाज, जिनके नाम एडिलेड में 1 से ज्यादा वनडे शतक

बाबर आज़म बनाम विराट कोहली(Credit: X/@Sports_Himanshu)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर : भारत (India) और ऑस्ट्रेलिया(Austrailiya) के बीच 23 अक्टूबर को एडिलेड में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम जीत दर्ज करने उतरेगी. इस मैदान पर वनडे फॉर्मेट में सिर्फ चार बल्लेबाजों के नाम एक से ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) भी शामिल हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने एडिलेड में 2-2 शतक लगाए हैं. विराट कोहली साल 2012 से 2019 के बीच एडिलेड में कुल चार वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 61 की औसत के साथ 244 रन बनाए. इस दौरान कोहली के बल्ले से 2 शतक निकले.

कोहली के साथ इस लिस्ट में ग्रीम एशले हिक, डेविड वॉर्नर और मार्क वॉ का नाम शामिल है. ग्रीम एशले हिक साल 1992 से 1999 के बीच कुल 3 वनडे मुकाबलों में उतरे. इस दौरान उन्होंने यहां 2 पारियां खेलीं. इन दोनों ही पारियों में शतक लगाए. डेविड वॉर्नर ने साल 2009 से 2022 के बीच एडिलेड में 8 वनडे मैच खेले, जिसमें 58.62 की औसत के साथ 469 रन बनाए. इस दौरान वॉर्नर ने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया. वहीं, मार्क वॉ ने साल 1988 से 2002 के बीच इस मैदान पर 13 मैच खेले, जिसकी 10 पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 473 रन बनाए. यह भी पढ़ें : Australia vs India, 2nd ODI Match Live Streaming In India: दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी टीम इंडिया, एक क्लिक पर जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय पारी में बार-बार बारिश ने दखल दिया, जिसके चलते ओवरों में भारी कटौती की गई. टीम इंडिया ने 26 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए. केएल राहुल ने 38 रन की पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 31 रन भारत के खाते में जोड़े. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाए, जबकि जोश फिलिप ने 37 रन की पारी खेली. तीन मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही भारतीय टीम एडिलेड में खेले जाने वाले मैच को जीतकर सीरीज में वापसी के इरादे से उतरेगी. तीसरा मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा.