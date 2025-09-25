HIL 2026 All Squads: मिनी-ऑक्शन में हॉकी इंडिया लीग मेंस फ्रेंचाइजियों ने लुटाई मोटी रकम! देखें सभी टीमों की पूरी स्क्वॉड

HIL 2026 All Squads: आगामी हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2026 को ध्यान में रखते हुए सभी फ्रेंचाइजी ने मिनी-ऑक्शन की तैयारी की, जिसमें 100 से अधिक पुरुष खिलाड़ी अपनी जगह बनाने के लिए उतरे. हर फ्रेंचाइजी के लिए सैलरी कैप 4 करोड़ रुपये था, और हर स्क्वॉड में 20 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें 2 गोलकीपर और 18 आउटफील्ड खिलाड़ी होंगे. हर टीम में अधिकतम 7 विदेशी और 3 भारतीय जूनियर खिलाड़ियों का होना अनिवार्य था. BCCI ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ इशारों की शिकायत ICC से की, सख्त कार्रवाई की मांग!
HIL 2026-27 मिनी-ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभाओं के लिए भारी बोली लगाई. 17 साल के विवेक लाकड़ा को 23 लाख रुपये में खरीदा गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लियाम हेंडरसन को 42 लाख रुपये में टीम में शामिल किया गया. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान 14 वर्षीय केतन कुशवाहा ने खींचा, जो मिनी-ऑक्शन के सबसे कम उम्र के साइनिंग बने. फैंस जानना चाहेंगे कि HIL 2025-26 मिनी-ऑक्शन में किस फ्रेंचाइजी ने कौन सा खिलाड़ी खरीदा.
HIL 2025-26 पुरुष फ्रेंचाइजी की पूरी स्क्वॉड (मूल्य रुपये में)
हैदराबाद टुफ़ान (Hyderabad Toofans): मुकुल शर्मा, इरेंगबाम रोहित (जूनियर खिलाड़ी), बिक्रमजीत सिंह (जूनियर), सुंदरम राजावत (जूनियर), अर्शदीप सिंह (जूनियर), देविंदर सुनील वाल्मीकि, अमनदीप लाकड़ा, नीलकंठ शर्मा, सुमित, रहिम आकिब सय्यद, राजिंदर, शिलानंद लाकड़ा, तलविंदर सिंह, गोंजालो पीलाट (विदेशी), जीन पॉल डैनेबर्ग (विदेशी), निक वुड्स (विदेशी), जैकब एंडरसन (विदेशी), आर्थर डे स्लूवर (विदेशी), टिमोथी ब्रैंड (विदेशी), ज़ेकरी वॉलेस (विदेशी)।
JSW सूर्मा हॉकी क्लब (JSW Soorma Hockey Club):
- रिटेन खिलाड़ी: सुखविंदर (जूनियर), प्रदीप मंडल (जूनियर), विन्सेंट वानाश (विदेशी), जेरेमी हेवार्ड (विदेशी), निकोलस डेला टोरे (विदेशी), विक्टर वेगनेज़ (विदेशी), निकोलस कीनन (विदेशी), दयान कैसिएम (विदेशी), निकोलस पोंसेलेट (विदेशी), मोहित एच.एस, हरमनप्रीत सिंह, गुरिंदर सिंह, विवेक सागर प्रसाद, हरजीत सिंह, प्रभजोत सिंह, गुरजंत सिंह, मनिंदर सिंह, पवन राजभर, आकाशदीप सिंह (UP रुद्रास से ट्रेंड)
- नई खरीद: जीतपाल (3.2 लाख रुपये)
श्राची रार बंगाल टाइगर्स (Shrachi Rarh Bengal Tigers):
- रिटेन खिलाड़ी: गुरसेवक सिंह (जूनियर), हेइडन बेल्ट्ज़ (विदेशी), गौथियर बॉककार्ड (विदेशी), जेम्स कार (विदेशी), सीन फिंडले (विदेशी), एनरिक गोंजालेज़ (विदेशी – वेदांता कलिंगा लांसर से ट्रेंड), क्रिस्टोफर रूर (विदेशी – दिल्ली SG पाइपर्स से ट्रेंड), जुगराज सिंह, जसकरण सिंह, प्रधान पूवन्ना चंदुरा, अफ़ान युसुफ़, अतुल दीप, प्रदीप सिंह संधू, सुखजीत सिंह, अभिषेक
- नई खरीद: परमोड (5 लाख), विवेक लाकड़ा (23 लाख), केतन कुशवाहा (2.5 लाख), अजिंक्य जाधव (2 लाख), टॉम ग्रैम्बुश (10 लाख)
तमिलनाडु ड्रैगन्स (Tamil Nadu Dragons):
- रिटेन खिलाड़ी: पृथ्वी GM, अरुण जे (जूनियर), प्रिंस दीप सिंह (जूनियर), चंदन यादव (जूनियर), अमित रोहिदास, आनंद लाकड़ा, मोहम्मद रहील मूसिन, शेषा गोवड़ा, सेल्वम कार्थी, उत्तम सिंह, थॉमस सॉर्सबी (विदेशी), डेविड हार्ट (विदेशी), मोरिट्ज़ लुडविग (विदेशी), टॉम क्रेग (विदेशी), गोवर्स ब्लेक (विदेशी), नाथन एफ्राम्स (विदेशी)
- नई खरीद: अद्रोहित एक्का (11 लाख), सुशील धनवार (2 लाख), के. सेल्वराज (2 लाख), सैंडर डे वाइन (36 लाख)
वेदांता कलिंगा लांसर (Vedanta Kalinga Lancers):
- रिटेन खिलाड़ी: गुरसाहिबजीत सिंह, रोहित कुल्लू (जूनियर), दीपक प्रधान (जूनियर), रोसन कुजुर (जूनियर), कृष्ण बी. पाठक, संजय, प्रताप लाकड़ा, मोरियांगथेम रबिचंद्र, दिलप्रीत सिंह, अंगद बीर सिंह, अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स (विदेशी), आर्थर वैन डॉरेन (विदेशी), एंटोनीना (विदेशी)
- नई खरीद: लियाम हेंडरसन (42 लाख), अमित टोप्पो (2 लाख), सुनील पीबी (2 लाख), बॉबी सिंह धामी (10 लाख), जेड स्नोडेन (10 लाख), कूपर बर्न्स (34.5 लाख), क्रेग मेराइस (10 लाख)
रांची रॉयल्स (Ranchi Royals):
- रिटेन खिलाड़ी: यशदीप सिवाच, अमीर अली (जूनियर), अनमोल एक्का (जूनियर), अराजीत सिंह हुंडाल (जूनियर), सूरज कारकेरा, नीलम संजीप एक्सेस, मनप्रीत सिंह, विष्णुकांत सिंह, मनीदीप सिंह, टिमोथी क्लेमेंट (विदेशी), टिमोथी हॉवर्ड (विदेशी), मुस्तफा कैसिएम (विदेशी), टॉम बूून (विदेशी)
- नई खरीद: मनमीत सिंह राई (2 लाख), आशीष पुर्ति (2 लाख), लोइक ल्युपार्ट (10 लाख), सैम लेन (10 लाख), जैक वॉलेर (10 लाख), रवीनीत सिंह (5 लाख)
SG पाइपर्स (SG Pipers):
- रिटेन खिलाड़ी: मंजीत, ठोकचोम किंग्सन सिंह, रोहित (जूनियर), अंकित पाल (जूनियर), दिलराज सिंह (जूनियर), आदित्य ललगे (जूनियर), सौरभ आनंद कुशवाहा (जूनियर), पवन, जरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, शमशेर सिंह, राज कुमार पाल, विलोट के.वाई. (विदेशी), टोमस सैंटियागो (विदेशी), गैरेथ फर्लॉन्ग (विदेशी), टोमस डोमेने (विदेशी), जैकब ड्रेपर (विदेशी – रांची रॉयल्स से ट्रेंड)
- नई खरीद: रोमन डुवेकोट (10 लाख), रूपिंदर पाल सिंह (12 लाख), ब्रैम वैन बैट्टम (11 लाख)
HIL गवर्निंग काउंसिल (पूर्व में UP रुद्रास):
- रिटेन खिलाड़ी: प्रशांत बारला (जूनियर), प्रियोबार्ता टालेम (जूनियर), मनमीत सिंह, गुरजोत सिंह, प्रशांत कुमार चौहान, सुरेंद्र कुमार, हार्दिक सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, सुदीप चिर्माको, जसजीत सिंह कुलार, सेबेस्टियन डॉकर (विदेशी), केन रसेल (विदेशी), टैंगुई कोसिन्स (विदेशी), जेम्स मज़ारेलो (विदेशी), जेम्स एल्बरी (विदेशी), सैम वार्ड (विदेशी)
- नई खरीद: अजीत यादव (11.5 लाख), थीस प्रिंज (36 लाख), राहुल यादव (2 लाख), मोहम्मद हैरिस (2 लाख)
फ्रेंचाइजी केवल उसी स्थिति में बोली लगा सकती थीं, जब उनके पास पर्याप्त बजट और खाली प्लेइंग पोज़िशन उपलब्ध थे. श्राची रार बंगाल टाइगर्स HIL 2024-25 के विजेता रहे हैं, जिन्होंने फाइनल में हैदराबाद टुफ़ान को 4-3 से हराया था. हॉकी इंडिया (HI) ने अभी HIL 2026 का शेड्यूल घोषित नहीं हुआ हैं.