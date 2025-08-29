IND vs TJK, CAFA Nations Cup 2025 Live Streaming: काफा नेशंस कप में पहली बार आज ताजिकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय फुटबॉल टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

Indian Football Team ( Credits: X/ @IndianFootball)

India National Football Team vs Tajikistan National Football Team CAFA Nations Cup 2025: भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम नए कोच खालिद जमील की अगुवाई में सीएएफए नेशन्स कप 2025 में वापसी करेगी, जहां उनका पहला मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा. भारत सैफ का सदस्य है और सीएएफए नेशन्स कप में हिस्सा नहीं लेता हैं. इस बार ओमान के साथ भारत को टूर्नामेंट में आमंत्रित किया गया है. भारत ने मलेशिया की जगह ली है, जिसे लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण टूर्नामेंट से हटना पड़ा था. यह पहली बार होगा जब भारत सीएएफए नेशन्स कप खेलेगा. यह उनके लिए बेहद अहम एक्सपोज़र टूर होगा क्योंकि पश्चिम एशियाई राष्ट्रों के खिलाफ खेलकर भारत को कड़े मुकाबलों का अनुभव मिलेगा. काफा नेशंस कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने की स्क्वाड का ऐलान, गुरप्रीत सिंह संधू की वापसी, सुनील छेत्री बाहर, कोच खालिद जमील के लिए नई चुनौती

भारत को ग्रुप ए में ताजिकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है. हाल ही में फीफा विश्व कप क्वालिफायर में भारत अफगानिस्तान को हराने में नाकाम रहा था. प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगी. ताजिकिस्तान और ईरान दोनों ही मज़बूत प्रतिद्वंद्वी हैं और भारत का ग्रुप से क्वालिफाई करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. मैनोलो मार्क्वेज़ को मुख्य कोच के पद से हटाए जाने के बाद खालिद जमील की नियुक्ति हुई है. खालिद को परिणाम-उन्मुख कोच माना जाता है और देखना दिलचस्प होगा कि बड़ी टीमों के खिलाफ वह किस तरह की रणनीति अपनाते हैं.

भारत बनाम ताजिकिस्तान, CAFA नेशन्स कप 2025 फुटबॉल मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत अपनी यात्रा शुरू करेगा सीएएफए नेशन्स कप 2025 में और ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले में उनका सामना ताजिकिस्तान से होगा.भारत बनाम ताजिकिस्तान सीएएफए नेशन्स कप 2025 का यह मैच 29 अगस्त(शुक्रवार) को खेला जाएगा। मैच हिसोर सेंट्रल स्टेडियम, हिसोर, ताजिकिस्तान में होगा और भारतीय समयानुसार (IST) शाम 9:00 बजे शुरू होगा.

भारत बनाम ताजिकिस्तान, सीएएफए नेशन्स कप 2025 का लाइव प्रसारण कहाँ देखें?

दुर्भाग्यवश, सीएएफए नेशन्स कप 2025 का भारत में कोई आधिकारिक टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं है. इसलिए फैंस अपने टीवी चैनलों पर भारत बनाम ताजिकिस्तान मैच लाइव नहीं देख पाएंगे.

भारत बनाम ताजिकिस्तान, सीएएफए नेशन्स कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन फैंस के पास ऑनलाइन देखने का विकल्प मौजूद है. भारत में दर्शक भारत बनाम ताजिकिस्तान मैच को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सब्सक्रिप्शन पास की आवश्यकता होगी. ताजिकिस्तान एक मजबूत टीम है और भारत के खिलाफ जीत के लिए फेवरेट मानी जा रही है.