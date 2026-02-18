Daytona 500: माइकल जॉर्डन और ड्राइवर के बेटे का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस; जानें क्या है पूरा सच

फ्लोरिडा: बास्केटबॉल की दुनिया के महानतम खिलाड़ी और NASCAR टीम '23XI रेसिंग' के सह-मालिक माइकल जॉर्डन (Michael Jordan) इन दिनों एक वायरल वीडियो (Viral Video) को लेकर चर्चा में हैं. रविवार, 15 फरवरी 2026 को आयोजित प्रतिष्ठित 'डेयटोना 500' (Daytona 500) रेस के बाद जश्न के दौरान जॉर्डन और एक बच्चे के बीच की बातचीत ने सोशल मीडिया (social Media) पर एक नई बहस छेड़ दी है. यह वीडियो उस समय का है जब जॉर्डन अपनी टीम की बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे. 27 सेकंड के इस क्लिप में 63 वर्षीय माइकल जॉर्डन को अपनी टीम के ड्राइवर टायलर रेडिक के छह वर्षीय बेटे, ब्यू रेडिक (Beau Reddick) के पीछे खड़ा देखा जा सकता है. वीडियो में जॉर्डन जश्न के बीच बच्चे की पीठ और पैरों के पास हल्के से स्पर्श करते या थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया. कुछ यूजर्स ने इस व्यवहार को ‘अजीब’ करार देते हुए इसकी आलोचना की, वहीं प्रशंसकों के एक बड़े वर्ग ने जॉर्डन का बचाव किया है. समर्थकों का कहना है कि वीडियो को संदर्भ से बाहर दिखाया जा रहा है और यह केवल एक सामान्य स्नेहपूर्ण व्यवहार था. यह भी पढ़ें: Ishan Kishan and 'Alva Bains' Pics: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद ड्रेसिंग रूम से ईशान किशन और ‘अल्वा बैंस’ की तस्वीरें वायरल; जानें फोटो का सच
माइकल जॉर्डन का वायरल हो रहा वीडियो देखें
Michael Jordan is currently facing backlash after inappropriately touching a child during live television. pic.twitter.com/eItDujXXau
— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) February 16, 2026
रेडिक परिवार और जॉर्डन के पुराने रिश्ते
विवाद के बीच, खेल जगत के जानकारों ने जॉर्डन और रेडिक परिवार के बीच के गहरे रिश्तों का हवाला दिया है. टायलर रेडिक ने पहले भी कई बार बताया है कि माइकल जॉर्डन उनके परिवार को सालों से जानते हैं. जॉर्डन का रेडिक के दिवंगत ससुर और पूर्व MLB पिचर जोस डीलियोन के साथ पुराना परिचय रहा है.
रेडिक ने 2024 में एक साक्षात्कार के दौरान पुष्टि की थी कि जॉर्डन ब्यू को तब से जानते हैं जब वह एक नवजात शिशु था. रेस के दौरान जॉर्डन अक्सर बच्चे के साथ हंसी-मजाक और दोस्ताना व्यवहार करते देखे गए हैं. फिलहाल, जॉर्डन या उनकी टीम की ओर से इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
बस खेल रहा हूं
I dont get the first part, looks like something is in his shirt. Maybe he is hiding it from MJ and MJ is just showing him he knows its there. The second part is MJ trying to get the kid to buckle by rubbing the back of his knee. Something my kid would do to me all the time and…
— The Expert (@HeneryMcWeller) February 16, 2026
'असहज'
The kid definitely looks uncomfortable.
— The Hills Out Back (@HillsOutBack) February 16, 2026
'अजीब सा क्षण'
This a very awkward looking moment. How can he explain this?
— Feel Good Inc. (@TheFeelGood_Inc) February 16, 2026
'लाइव टीवी पर और भी बुरा लग सकता है'
moments like that on live TV can look worse than they are without the full clip, but still not a good look for Michael Jordan 😬
— Monetization Xpert (@MonetXpert) February 16, 2026
'बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना बंद करो'
People should stop being too sensitive, this is the same hate and attacks Michael Jackson faced. pic.twitter.com/fWCkrCtYFv
— Azania (@azania1023) February 16, 2026
'चंचल लग रहा है'
C'mon man, dude is clearly pulling on his shirt, lol. Looks playful 🦦, the entire episode engagement, it's a nothing burger 🍔 here for me!
— Brian Baker (@bkbake1) February 16, 2026
23XI रेसिंग की ऐतिहासिक जीत
इस विवाद ने जॉर्डन की टीम की एक बड़ी उपलब्धि को कुछ हद तक फीका कर दिया है. 23XI रेसिंग के लिए डेयटोना 500 की यह जीत साल 2020 में टीम के गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सफलता है. रेस के तुरंत बाद जॉर्डन काफी भावुक और उत्साहित दिखे थे. उन्होंने पत्रकारों से कहा था, ‘यह अहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने कोई चैंपियनशिप जीती हो. मैं बेहद खुश हूं.’
जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर बहस तो जारी है, लेकिन अब ध्यान धीरे-धीरे टीम के आगामी सीजन और प्रदर्शन की ओर मुड़ने लगा है.