Zimbabwe vs Sri Lanka, 3rd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर नया इतिहास रचना चाहेगी जिम्बाब्वे, हरारे में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Harare Pitch Report And Weather Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को पांच विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) कर रहीं हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरिथ असलंका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: England vs South Africa, 3rd ODI Match 2025 Key Players To Watch Out: तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, साउथेम्प्टन में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज खेली जा रहीं. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series 2025) खेली जा रहीं हैं, सीरीज का आखिरी मुकाबला सात सितंबर को खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में भी श्रीलंका टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 5 विकेट से हराया हैं. इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है और अब अंतिम मैच निर्णायक बन गया है. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 80 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

श्रीलंका की टीम को दूसरे टी20 मैच में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस दौरे पर इस मुकाबले से पहले श्रीलंका की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की थी. पथुम निसांका धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले मैच में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया है. दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे ने भी पिछले मैच में अच्छी टक्कर दी है. अगर टीम के गेंदबाज इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जिम्बाब्वे भी श्रृंखला में वापसी कर सकती है. अनुभवी और इन्फॉर्म खिलाड़ियों को देखते हुए श्रीलंका इस मैच में बेहतरीन नजर आ रहीं हैं.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs SL T20I Head To Head)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल आठ वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज दो मैच में ही जीत नसीब हुई हैं. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

ब्रायन बेनेट: जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने पिछले 8 मैचों में 191 रन बनाए हैं. हालांकि ब्रायन बेनेट का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

ब्लेसिंग मुज़ारबानी: जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं. ब्लेसिंग मुज़ारबानी की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

सिकंदर रज़ा: जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने पिछले 10 मैचों में 38.11 की औसत और 82.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 247 रन बनाए हैं. सिकंदर रज़ा का अनुभव और स्थिरता जिम्बाब्वे के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

कुसल मेंडिस: श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान कुसल मेंडिस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह कुसल मेंडिस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

महीश थीक्षाना: गेंदबाजी में महीश थीक्षाना ने गजब का प्रदर्शन किया है. महीश थीक्षाना ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. महीश थीक्षाना की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

कामिंडु मेंडिस: श्रीलंका के युवा स्टार बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. कामिंडु मेंडिस की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने श्रीलंका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ZIM vs SL 2nd T20I Likely Playing XI)

जिम्बाब्वे (ZIM Likely Playing XI): ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), सीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.