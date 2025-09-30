ZIM vs TAN, ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे ने तंजानिया को 113 रनों से हराया, ब्रैड इवांस ने झटकें 4 विकेट, देखें मैच का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs tanzania National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम तंजानिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका रीजनल फाइनल 2025 का नौवां मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. जिसमें जिम्बाब्वे ने तंज़ानिया को 113 रनों से करारी शिकस्त दी हैं. तंज़ानिया की टीम पूरी तरह जिम्बाब्वे के आगे संघर्ष करती नजर आई और सिर्फ 108 रनों पर ऑलआउट हो गई. टॉस जीतकर तंज़ानिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. इस मैच में जिम्बाब्वे ने शानदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन करते हुए 221/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जिम्बाब्वे ने तंजानिया के सामने रखा 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, ब्रायन बेनेट ने ठोका तूफ़ानी शतक, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट ने तूफ़ानी बल्लेबाज़ी करते हुए मात्र 60 गेंदों में 111 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज़ तदीवानााशे मरुमानी ने भी 49 रन (34 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के) का महत्वपूर्ण योगदान दिया. कप्तान सिकंदर रज़ा ने 9 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि रयान बर्ल ने 11 गेंदों में 22 रन कूटे. आखिरी ओवरों में ताशिंगा मुसिकेवा (4*) और डियोन मायर्स (6*) ने टीम को 200 के पार पहुंचाया. तंजानिया की ओर से खलीदी अमीरी जुमा और एली किमोटे ने 2-2 विकेट झटके, जबकि लक्ष बकरानिया को एक सफलता मिली. बाकी गेंदबाज़ जिम्बाब्वे के आक्रामक खेल के सामने बेअसर साबित हुए.

जवाब में तंज़ानिया की टीम पूरी तरह जिम्बाब्वे के आगे संघर्ष करती नजर आई और सिर्फ 108 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम की ओर से अभिक पटवा ने 32 और कसीम नास्सरो ने 25 रन बनाए. गेंदबाज़ी में सिकंदर रज़ा और रिचर्ड नगरावा ने दो-दो विकेट झटके, वहीं ब्रैड इवांस ने चार ओवर में मात्र 16 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए.