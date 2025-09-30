ZIM vs TAN, ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे ने तंजानिया के सामने रखा 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, ब्रायन बेनेट ने  ठोका तूफ़ानी शतक, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs tanzania National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम तंजानिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका रीजनल फाइनल 2025 का नौवां मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें जिम्बाब्वे ने तंजानिया के खिलाफ जोरदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 221 रन ठोक डाले हैं. इस मुकाबले में तंजानिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाज़ों ने उनके इस फैसले को गलत साबित कर दिया हैं.

जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट ने तूफ़ानी बल्लेबाज़ी करते हुए मात्र 60 गेंदों में 111 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज़ तदीवानााशे मरुमानी ने भी 49 रन (34 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के) का महत्वपूर्ण योगदान दिया. कप्तान सिकंदर रज़ा ने 9 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि रयान बर्ल ने 11 गेंदों में 22 रन कूटे. आखिरी ओवरों में ताशिंगा मुसिकेवा (4*) और डियोन मायर्स (6*) ने टीम को 200 के पार पहुंचाया.

तंजानिया की ओर से खलीदी अमीरी जुमा और एली किमोटे ने 2-2 विकेट झटके, जबकि लक्ष बकरानिया को एक सफलता मिली. बाकी गेंदबाज़ जिम्बाब्वे के आक्रामक खेल के सामने बेअसर साबित हुए. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी तंजानिया की टीम और फिलहाल लाइव विन प्रॉबेबिलिटी में जिम्बाब्वे 99.4% के साथ भारी बढ़त पर नज़र आ रहा है. तंजानिया के सामने 222 रनों का विशाल लक्ष्य है और उन्हें क्लीन स्वीप से बचने के लिए इतिहास रचना होगा.