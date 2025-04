युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप 2011 के पलों को किया याद, बोले- एक ऐसी रात जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे, देखें पोस्ट

पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज युवराज सिंह जिन्होंने आज ही के दिन 2011 में मेन इन ब्लू की आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने उस ऐतिहासिक खिताबी जीत को याद किया है. जिसे इस सदी में भारतीय क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्षण माना जाता है. इस दिन 2011 में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक कड़े मुकाबले में श्रीलंका को विश्व कप खिताबी मुकाबले में हराया था. इस बीच युवराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर कुछ तस्वीरें शेयर किए हैं. जिसमें टूर्नामेंट में अपने और भारतीय टीम के कुछ बेहतरीन पलों को दिखाया गया है.

युवराज ने अपने पोस्ट को कैप्शन देते हुआ लिखा, "2 अप्रैल 2011 वह रात जब हमने एक अरब लोगों के लिए यह किया... और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दो दशकों से ज़्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाया। वह विश्व कप सिर्फ़ जीत नहीं थी. यह एक महान खिलाड़ी को धन्यवाद था. हम सचिन तेंदुलकर को देखते हुए बड़े हुए हैं. उस रात, हमने उसे वह पल देने के लिए खेला जिसके वह हकदार थे. 14 साल बाद भारत की जीत की याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है. एक ऐसी रात जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे."

April 2, 2011 — the night we did it for a billion people… and for one man who carried Indian cricket on his shoulders for over two decades.

That World Cup wasn’t just a win. It was a thank you to a legend. We grew up watching @sachin_rt . That night, we played to give him the… pic.twitter.com/1U5J8Pt2dM

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 2, 2025