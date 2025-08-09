Yash Dayal In Trouble: यश दयाल की बढ़ी मुश्किलें! यूपी टी20 लीग से हो सकते हैं बाहर, दुष्कर्म की गंभीर आरोपों के चलते लगेगा बैन- रिपोर्ट्स
Yash Dayal(Photo credit: Instagram @imyash_dayal)

Yash Dayal In Trouble: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल के लिए परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आईपीएल 2025 में अपनी शानदार गेंदबाजी से चर्चा में आए बाएं हाथ के इस सीमर को आगामी उत्तर प्रदेश टी20 लीग (UPT20) में खेलने पर बैन लग सकता है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (UPCA) ने यश दयाल के खिलाफ चल रहे गंभीर आरोपों के कारण उन्हें अपनी प्रमुख टी20 लीग से बाहर रखने का फैसला लिया है. जाने-माने पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट के अनुसार, यश दयाल इस बार गोरखपुर लायन्स की ओर से नहीं खेल पाएंगे. गौरतलब है कि गोरखपुर की इस टीम ने दयाल को 7 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन अदालत से हाल ही में सामने आई टिप्पणियों के चलते उनकी एंट्री रोक दी गई है. यूपीसीए के अधिकारियों का कहना है कि कोई औपचारिक आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए अंतिम निर्णय की पुष्टि मिलने तक टीम कोई कदम नहीं उठाएगी. जानिए मुश्किल में क्यों आए यश दयाल? 17 वर्षीय किशोरी ने लगाई दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया मामला, दांव पर कैरियर

यश दयाल पर क्या है पूरा मामला?

21 जून को एक महिला ने यश दयाल के खिलाफ धोखाधड़ी और पांच साल लंबे रिश्ते में शादी का झांसा देकर भावनात्मक व शारीरिक शोषण के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी. युवती ने आरोप लगाया कि दयाल ने शादी का वादा कर उनके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इंकार कर दिया। हाल ही में महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया है. इसी के साथ जयपुर में एक दूसरी नाबालिग लड़की ने भी यश दयाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 17 वर्षीय लड़की का आरोप है कि दयाल ने करियर में मदद का वादा कर उसके साथ दो वर्षों तक शोषण किया. इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और स्थितियां और गंभीर हो गई हैं.

कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत

इन ताजा घटनाक्रमों के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने यश दयाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुदेश बंसल ने कहा कि अगले सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी. इसका मतलब यह है कि दयाल को अभी किसी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है और उन्हें अगली सुनवाई तक अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखनी होगी. यश दयाल ने इस साल आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 13 विकेट लेकर RCB को 18 साल बाद पहली बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन अब उनका करियर कानूनी उलझनों में फंसा नजर आ रहा है.