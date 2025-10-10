IND vs WI 2nd Test 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए दूरदर्शन के टीवी चैनल पर कैसे उठाएं मैच का लुफ्त

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Streaming: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच 2025 की वेस्ट इंडीज इंडिया टूर का दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली(Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 09:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की अजेय बढ़त के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं वेस्टइंडीज इस मुकाबले में सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करेगा. दिलचस्प बात यह है कि भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ 2025 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर किया जाएगा. हालांकि, कई दर्शकों के मन में यह सवाल है कि क्या IND बनाम WI दूसरे 2025 का लाइव प्रसारण DD Sports, DD National, DD Free Dish या दूरदर्शन नेटवर्क पर भी उपलब्ध होगा? इसका जवाब जानने के लिए नीचे पढ़ें. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से जसप्रीत बुमराह को दिया जाएगा आराम? इस स्टार को मिलेगा मौका, जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

पहले टेस्ट में शुभमन गिल की अगुआई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोस्टन चेज़ की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज टीम को पारी और 140 रनों से हराया था. उस मैच में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक जड़े थे. वहीं गेंदबाज़ी में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने मिलकर वेस्टइंडीज की बल्लेबाज़ी को ध्वस्त कर दिया था.

क्या DD Sports पर उपलब्ध होगा भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच 2025 का लाइव टेलीकास्ट?

हां, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ 2025 के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट अधिकार हैं. यह मुकाबला केबल टीवी और DTH प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले और डिश टीवी पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा, IND vs WI दूसरा टेस्ट मैच DD Sports पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा, लेकिन यह प्रसारण केवल DD Free Dish और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध रहेगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें?

सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा.

MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर उपलब्ध रहेगा.

लाइव मैच के दौरान DD Sports का लोगो "DD Sports 1.0" में बदल जाएगा. वहीं, भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ 2025 का मुख्य प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जिसमें Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports Hindi और इनके HD संस्करण शामिल हैं. मोबाइल दर्शकों के लिए यह मैच जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में उपलब्ध रहेगा. इस तरह, DD Free Dish उपयोगकर्ता भारत बनाम वेस्टइंडीज का यह रोमांचक मुकाबला बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और JioHotstar के माध्यम से लाइव एक्शन का आनंद ले सकते हैं.