BAN vs AFG 1st ODI 2025, Abu Dhabi Weather Report: अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले वनडे पर मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा अबुधाबी के मौसम का मिजाज

शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी(Photo Credits: @SitarahAnjum/X)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Abu Dhabi Weather Report: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 08 अक्टूबर(बुधवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम(Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. इससे पहले, बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से हराया था. अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर के प्रारूप में मजबूत वापसी करने की कोशिश करेगी. इस बीच अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले वनडे मैच से पहले अबुधाबी के मौसम का मिजाज जानने के लिए नीचें स्क्रॉल करें. अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले वनडे की मिनी बैटल में इन दिग्गजों पर रहेगी निगाहें, एक दूसरे के बीच होगी कड़ी टक्कर

टीम की कप्तानी हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे, जिनका समर्थन अनुभवी खिलाड़ियों मोहम्मद नबी, राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज करेंगे. बांग्लादेश अपनी टी20 सीरीज जीत के उत्साह के साथ मैदान में उतरेगा. मेहदी हसन मीराज टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि नजमुल हुसैन शांतो, जकेर अली और मुस्ताफिजुर रहमान टीम का हिस्सा होंगे.

अबुधाबी के मौसम का मिजाज(Abu Dhabi Weather Report)

रेगिस्तानी इलाके का मौसम होने के कारण ओस का असर नगण्य रहेगा. दोपहर के समय तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जो शाम तक घटकर करीब 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. यानी एकदम पारंपरिक खाड़ी क्षेत्र की क्रिकेट शाम देखने को मिलेगी. अबू धाबी के मैदान की पिच थोड़ी सूखी रहने की उम्मीद है, जो शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों के लिए अच्छी साबित हो सकती है. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा और रोशनी में खेल जारी रहेगा, पिच धीरे-धीरे धीमी पड़ सकती है जिससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी.