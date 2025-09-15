UAE vs OMA Asia Cup 2025, Abu Dhabi Weather & Pitch Report: संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान एशिया कप मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश या खिलाड़ी बरसाएंगे रन, जानिए कैसा रहेगा अबू धाबी का मौसम और शेख जायद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम(Photo Credits: @SportsProd88208/X)

UAE National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Live Telecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 7वां ग्रुप ए मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. जहां दोनों टीमें टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत की तलाश में होंगी. यूएई को अपने पहले मैच में भारत ने नौ विकेट से हराया था, वहीं ओमान को पाकिस्तान ने 93 रनों से मात दी थी. एशिया कप में आज डबल धमाका! पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी ओमान, जानिए कैसे देखें लाइव प्रसारण

यूएई अपने पहले मैच में सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट हो गई थी. ओपनर अलीशान शराफू (22) और मोहम्मद वसीम (19) को छोड़कर बाकी बल्लेबाज कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. यूएई की निगाहें इस बार बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल करने पर होंगी. दूसरी ओर, ओमान की बल्लेबाजी भी पाकिस्तान के खिलाफ कमजोर रही, जब टीम 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 67 रन पर सिमट गई. ओमान को इस मैच में बल्लेबाजी में सुधार करना होगा, हालांकि उनके गेंदबाजों ने काबिल-ए-तारीफ प्रदर्शन किया था.

अबू धाबी का मौसम(Abu Dhabi Weather)



यूएई और ओमान के बीच यह टी20 मैच 15 सितंबर की रात खेला जाएगा. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अबू धाबी में बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि शाम और रात में तापमान मध्य 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि ओस पड़ने की संभावना बेहद कम रहेगी.

शेख जायद स्टेडियम पिच रिपोर्ट(Sheikh Zayed Stadium Pitch Report)

शेख जायद स्टेडियम की पिच परंपरागत रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती रही है. हालांकि, इस टूर्नामेंट में अब तक लो-स्कोरिंग मैच ही देखने को मिले हैं. विविधताओं से लैस गेंदबाज पावर हिटर्स पर भारी साबित हुए हैं. जो टीमें बीच के ओवरों में धैर्य से खेल रही हैं, वही जीत दर्ज कर पा रही हैं.