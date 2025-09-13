IND vs PAK, Asia Cup 2025, Dubai Weather Reports: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच में बारिश का अहम रोल? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का मिजाज

Dubai International Cricket Stadium(Photo Credit:X@ICC)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Dubai Weather Reports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अपने पहले मैचों में यूएई और हांगकांग के खिलाफ दबदबे वाली जीत दर्ज की हैं, लेकिन विश्व कप के बाद से दोनों की यात्रा में काफी फर्क रहा है. पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में अपनी पहचान तलाशने में मुश्किलों का सामना किया है, जबकि भारत की आक्रामक बल्लेबाज़ी और विश्व स्तरीय गेंदबाज़ी का मिश्रण फिर से उन्हें इस मुकाबले में फेवरेट बनाता है. इसके अलावा, भारतीय टीम ने हाल के वर्षों में लगातार बड़े मंचों पर बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी ताकत साबित की है, जिससे इत्तेफ़ाकन दुबई की पिच पर भी उन्हें बढ़त मिलने की उम्मीद है. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया हाल ही में टी20 विश्व कप जीत चुकी है और शानदार फॉर्म में है. भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से की थी. अब पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला जहां आत्मविश्वास से जारी रखने का मौका होगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी अपने पहले मैच में ओमान को हराकर जोश में है. दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम भी अनुभव और युवा जोश के मिश्रण के साथ इस चुनौती के लिए तैयार है.

दुबई का मौसम(Dubai Weather Reports)

दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला खेलते समय मौसम पूरी तरह से क्रिकेट-अनुकूल दिख रहा है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को तापमान दिन के दौरान लगभग 36–38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, शाम तक यह गिरकर 30–32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. आर्द्रता का स्तर कम रहेगा, लगभग 20–30 प्रतिशत, जिससे कोई असहनीय उमस नहीं होगी. हवा की रफ्तार 15–20 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, जो गेंदबाजों और फील्डरों दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगी. बारिश या गरज के आसार बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए पूरा मैच बिना किसी मौसमीय व्यवधान के खेला जा सकेगा.