IND vs SA 2nd Test 2025, Guwahati Weather Reports: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में बारिश डालेगी बाधा? जानिए कैसा रहेगा गुवाहाटी के मौसम का मिजाज

बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी(Credit: X/@AJpadhi)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team, Guwahati Weather Reports: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया चौथी पारी में सिर्फ 93 रन पर ऑलआउट हो गई थी और 124 रन के लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर पाई. यह हार पिछले एक साल में टीम इंडिया की चौथी घरेलू टेस्ट हार थी, जिसने मेज़बानों को फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइटवॉश की याद दिला दी. लगातार आलोचना झेल रही भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला सीरीज बचाने के लिहाज से करो या मरो का बन चुका है. यह भी पढ़ें: दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की होगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

पहले टेस्ट में भारतीय टीम भले ही लंबे समय तक मैच पर हावी रही, लेकिन चौथी पारी की खराब बल्लेबाज़ी ने सबकुछ बदल दिया. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका आत्मविश्वास से लबरेज होगी. प्रोटियाज ने कोलकाता टेस्ट में शानदार गेंदबाज़ी का प्रदर्शन किया. टेम्बा बावुमा की कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ने यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें सबसे खतरनाक रेड-बॉल टीम माना जाता है. साइमन हार्मर ने दोनों पारियों में मिलाकर आठ विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया था, और अब वह गुवाहाटी टेस्ट में भी अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे.

टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस है. बल्लेबाज़ी के दौरान उन्हें गर्दन में ऐंठन हुई थी और बाद में उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुभमन गिल को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर संशय बना हुआ है. अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं, तो भारत की कमान ऋषभ पंत संभाल सकते हैं. वहीं, दूसरी पारी में नंबर-4 पर बल्लेबाज़ी करने वाले ध्रुव जुरैल को गुवाहाटी टेस्ट में भी वही भूमिका निभानी पड़ सकती है.

गुवाहाटी का मौसम रिपोर्ट(Guwahati Weather Report)

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका(IND vs SA) के बीच गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मैच के पहले दो दिनों (22 और 23 नवंबर) में बारिश की 25% संभावना जताई गई है, जिससे कुछ ओवरों का नुकसान हो सकता है. हालांकि, तीसरे से पांचवें दिन तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, जिससे मुकाबले के पूरे पांच दिन खेले जाने की उम्मीद बनती है. तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, और आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. कुल मिलाकर, शुरुआती दो दिन बारिश के कारण खेल प्रभावित हो सकता है, पर आगे मौसम साफ रहेगा और फैंस को रोमांचक टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा.