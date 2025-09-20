IND-W vs AUS-W 3rd ODI 2025, Delhi Weather & Pitch Report: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे महिला वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश या खिलाड़ी जमाएंगे रंग? जानिए दिल्ली के मौसम और अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली(Photo Credits: X/@mufaddal_vohra)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team, Delhi Weather & Pitch Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज़ इस समय 1-1 से बराबरी पर है. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन दूसरे में भारत ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए 102 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. ऐसे में तीसरा मुकाबला सीरीज़ का फ़ैसला करेगा और दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस तीसरे वनडे मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत ने मोहाली के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा मैच जीतकर सीरीज़ में बराबरी की थी. टीम इंडिया की गेंदबाज़ी शानदार रही और सभी गेंदबाज़ों ने विकेट चटकाए. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में मज़बूत साबित हुई थी. अब दोनों टीमें वर्ल्ड कप 2025 से पहले आखिरी बार भिड़ने जा रही हैं.

दिल्ली का मौसम रिपोर्ट( Delhi Weather Report)

दिल्ली में मौसम काफी गर्म रहने वाला है, बारिश की कोई संभावना नहीं है. और खिलाड़ियों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी. तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) लगभग 50 से 55 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है. ऐसे में खिलाड़ियों को मैदान पर अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ सकता है.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

अरुण जेटली स्टेडियम बल्लेबाज़ों के लिए स्वर्ग माना जाता है. यहां की सतह पर गेंदबाज़ों को बहुत कम मदद मिलती है और विकेट पूरी तरह से सूखी व सपाट रहती है. यही कारण है कि इस मैदान पर कई हाई-स्कोरिंग मुकाबले खेले गए हैं. हालांकि देर शाम ओस का असर हो सकता है, लेकिन सफेद गेंद के क्रिकेट में यह पिच हमेशा से चेज़िंग (लक्ष्य का पीछा करने वाली) टीम के लिए अनुकूल रही है.