IND-W vs AUS-W 3rd ODI 2025 Preview: इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस तीसरे वनडे मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस(Photo Credits: X/ @BCCIWomen)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Preview: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज़ इस समय 1-1 से बराबरी पर है. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन दूसरे में भारत ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए 102 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. ऐसे में तीसरा मुकाबला सीरीज़ का फ़ैसला करेगा और दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला टीम

भारत ने मोहाली के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा मैच जीतकर सीरीज़ में बराबरी की थी. टीम इंडिया की गेंदबाज़ी शानदार रही और सभी गेंदबाज़ों ने विकेट चटकाए. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में मज़बूत साबित हुई थी. अब दोनों टीमें वर्ल्ड कप 2025 से पहले आखिरी बार भिड़ने जा रही हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे हेड टू हेड रिकार्ड्स (IND-W vs AUS-W Head to Head Records): भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अब तक 58 वनडे मैचों में आमने-सामने आई हैं. इनमें से 47 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि भारत को केवल 11 बार जीत मिली है. कोई भी मैच परित्यक्त या धुला नहीं है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे वनडे के प्रमुख खिलाड़ी (IND-W vs AUS-W Key Players To Watch Out): हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और क्रांति गौड़ भारत की ओर से अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी, एलीस पेरी और जॉर्जिया वेयरहैम पर सबकी नज़रें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND-W vs AUS-W Mini Battle): भारत की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की तेज़ गेंदबाज़ मेगन शट्ट के बीच टक्कर देखने लायक होगी. वहीं, रेणुका सिंह ठाकुर बनाम एलीस पेरी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरा वनडे कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 1:00 बजे होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला वनडे सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हैं, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट 2 टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण देखने के विकल्प प्रदान करेंगे. भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे 2025 के लाइव देखने के विकल्पों के लिए प्रशंसक सभी लाइव स्ट्रीमिंग देखने के विकल्पों के लिए जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे वनडे के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत महिला क्रिकेट टीम: स्मृति मंधाना, प्रतिका रावत, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम: एएलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्जिया वॉल, एलिसे पैरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, तहलिया मैकग्रा, जॉर्जिया वेयरहम, अलना किंग, डार्सी ब्राउन, मेगन शट्ट