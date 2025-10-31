PAK vs SA 2nd T20I 2025 Preview: दूसरे टी20 में पाकिस्तान करेगी वापसी या दक्षिण अफ्रिका बनाएगी अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) से लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन रही. दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान टीम को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. रीजा हेंड्रिक्स ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को 194 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. क्विंटन डी कॉक और टोनी डी जोरजी ने भी अच्छी साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया. पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही, जब बाबर आजम को दूसरे ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने शून्य पर आउट कर दिया. कप्तान सलमान आघा भी निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए जल्दी पवेलियन लौटे. ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर 1-0 से बनाई सीरीज में बढ़त, मिशेल मार्श ने खेली कप्तानी पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान की बल्लेबाजी टीम पर दबाव था, लेकिन जॉर्ज लिंडे ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया. उन्होंने 36 रनों की पारी खेली और तीन महत्वपूर्ण विकेट भी लिए, जिससे पाकिस्तान की वापसी मुश्किल हो गई. वहीं, मोहम्मद नवाज ने हालांकि 36 रन बनाकर और तीन विकेट लेकर टीम को थोड़ा संभाला, पर उनकी मेहनत देर से रंग लाई. दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अच्छी तरह दबाया और मेजबान टीम 139 रन पर सिमट गई. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 55 रन से जीत हासिल कर पहले मैच में दबदबा बनाया.

टी20 में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स(PAK vs SA Head to Head Records): दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज में दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (PAK vs SA Key Players To Watch Out): सईम अयूब, सलमान आगा, नसीम शाह, रीज़ा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, लुंगी एनगिडी इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PAK vs SA Mini Battle): साउथ अफ्रीका के रीज़ा हेंड्रिक्स और पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज नसीम शाह की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज सईम अयूब बनाम लुंगी एनगिडी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारतीय दर्शक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 2025 मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डोनोवन फरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, लिज़ाद विलियम्स, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी