PAK vs AFG, UAE T20I Tri-Series 2025 Mini Battle: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज के पहले मैच का मिनी बैटल्स बनाएंगे मुकाबले को रोचक? ये दिग्गज एक दूसरे को करेंगे परेशान

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इन मिनी बैटल्स पर दोनों टीमों की जीत-हार का दारोमदार रहेगा. दोनों स्क्वाड में अपार युवा टैलेंट और अनुभवी प्लेयर हैं, जिससे हर ओवर, हर विकेट और हर रन मायने रखेगा. दर्शकों को हाई-वोल्टेज रोमांच और सांस रोक देने वाले पल मिलने निश्चित हैं. पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज मैच से पहले जानिए शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम शाहीन शाह अफरीदी: पावरप्ले का असली इम्तिहान

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले में दर्शकों की नजरें सबसे ज्यादा ओपनिंग फेज़ में रहने वाली हैं, जहां अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज का सामना पाकिस्तान के घातक तेज़ गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी से होगा. गुरबाज अपनी आक्रामक शुरुआत के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं शाहीन के पास नई बॉल पर स्विंग और गती दोनों है. पावरप्ले में शाहीन अफरीदी अब तक 32 मैचों में 25 विकेट ले चुके हैं, तो वहीं गुरबाज ने इस फेज में 19 पारियों में 12 बार अपना विकेट खोया है. यह भिड़ंत मैच की दिशा निर्धारित कर सकती है.

राशिद खान बनाम सलमान आगा: स्पिन का जादू बनाम स्ट्राइक रोटेशन

मध्य ओवरों में राशिद खान की चतुराई बनाम सलमान आगा की स्ट्राइक रोटेशन और तेज़ रन गति क्रिकेट फैंस को बांधे रखेगी. राशिद अपने गुगली, फ्लिपर और विविध गेंदबाजी से बल्लेबाजों को फंसा देते हैं, वहीं सलमान तेज़ विकेटों के बीच दौड़ने और बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं. अगर सलमान राशिद की स्पिन को संभाल ले गए तो पाकिस्तान की पारी लय पकड़ सकती है, और यदि राशिद ने ब्रेकथ्रू निकाल लिया तो अफगानिस्तान की मजबूत स्थिति बन सकती है.

मोहम्मद नबी बनाम हारिस रऊफ: ऑलराउंडर की टक्कर

मोहम्मद नबी के अनुभव और संयम के आगे शादाब खान की यंग एनर्जी और लेग स्पिन का चैलेंज देखने को मिलेगा. नबी अपनी टीम को मिडिल ओवरों में स्थिरता देते हैं, जबकि शादाब बेहतरीन गेंदबाजी के साथ मैदान पर अतिरिक्त जोश लाते हैं. यह टक्कर पाकिस्तान की गेंदबाजी और अफगानिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग का असली इम्तिहान होगी.