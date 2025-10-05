Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? शारजाह में अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20I Match Satta Bazar Favourite Team: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को दो विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 3rd T20I Match Match Key Players To Watch Out: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दूसरे मुकाबले का हाल

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए थे. इब्राहिम जादरान ने 38 रन और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 30 रन का योगदान किया बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. दूसरी पारी में बांग्लादेश टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में 150 रन बना डालें. बांग्लादेश की तरफ से शमीम हुसैन और जेकर अली ने छोटी मगर उपयोगी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. अफगानिस्तान के तरफ से अजमतुल्लाह उमरजई ने 4 विकेट लिए और बांग्लादेश के लिए नसुम अहमद ने 2 विकेट लिए है.

बांग्लादेश टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान टीम को दो विकेट से हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है. इस तीसरे और आखिरी टी20 मैच में अफगानिस्तान क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. वहीं बांग्लादेश श्रृंखला जीत चुकी है और वह इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है. इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. बांग्लादेश की टीम ने सात मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को पांच मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच पर सट्टा बाजार गर्म (AFG vs BAN Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (AFG vs BAN Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में अफगानिस्तान फेवरेट चल रही है. लेकिन बांग्लादेश की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.