WI vs PAK 3rd ODI 2025 Live Toss & Scorercard: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, वेस्टइंडीज को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का तीसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 139 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 72 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 64 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. लेकिन इस सीरीज में पाकिस्तान मजबूत पक्ष नजर आ रही है. वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान निर्णायक वनडे मुकाबला आज, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

पाकिस्तान ने जीता टॉस

देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर/कप्तान), सलमान आगा, हुसैन तलत, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, हसन अली, नसीम शाह, अबरार अहमद

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जेडन सील्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान टीसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट FanCode ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा. क्रिकेट फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के ज़रिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं. दुर्भाग्यवश इसका प्रसारण टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा.