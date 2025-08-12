WI vs PAK 3rd ODI 2025 Live Streaming: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान निर्णायक वनडे मुकाबला आज, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का तीसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 PM बजे से खेला जाएगा. तीन मैचों की इस वनडे सीरीज़ में फिलहाल 1-1 की बराबरी है. ‘मेन इन ग्रीन’ ने पहला वनडे पांच विकेट से जीतकर बढ़त बनाई थी, जबकि ‘मेन इन मैरून’ ने दूसरे वनडे में पांच विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज़ में वापसी की. इस वनडे सीरीज़ से पहले दोनों टीमें अमेरिका में तीन टी20 मैचों की सीरीज़ में आमने-सामने हुई थीं, जिसे पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम किया था. अब पाकिस्तान की नज़र तीसरे वनडे को जीतकर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज घरेलू मैदान पर जीत के साथ सीरीज़ समाप्त करना चाहेगी. निर्णायक वनडे में वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 139 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 72 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 64 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. लेकिन इस सीरीज में पाकिस्तान म्कज्बूत पक्ष नजर आ रही है.

वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान तीसरा वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का तीसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले शाम 06:30 PM बजे होगा.

वेस्टइंडीज़ बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान टीसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा. जिसके कारण इस मैच का लाइव प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे. वही, स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

वेस्टइंडीज़ बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान टीसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट FanCode ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा. क्रिकेट फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के ज़रिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं.