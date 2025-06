WI vs AUS 1st Test 2025 Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, वेस्टइंडीज पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

West Indies National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का पहला टेस्ट मैच 25 जून (मंगलवार) से बारबाडोस (Bridgetown) के केन्सिंग्टन ओवल (Kensington Oval) में खेला जा रहा है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कम्मिन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में दबदबे के साथ उतरना चाहेगा और एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत साबित करना चाहेगा. वही, घरेलू मैदान पर नई कप्तानी और जोश के साथ कैरेबियाई टीम एक नई शुरुआत की तलाश में होगी. यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

🪙Toss result: Australia win the toss & will bat first in the opening Test.🏏#WIvAUS | #FullAhEnergy pic.twitter.com/w5zs3t1u4V

— Windies Cricket (@windiescricket) June 25, 2025