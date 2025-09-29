VIDEO: एशिया कप जीतने के बाद तिलक वर्मा ने क्यों बनाया 'V', आखिर क्या है इसका राज? भारतीय फैन्स ने कर दिया डिकोड
Tilak Varma’s ‘V’ Celebration (Photo- @hailKohli18/X)

Tilak Varma V Celebration: भारत ने रविवार रात दुबई क्रिकेट स्टेडियम (Dubai Cricket Stadium) में एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान (Pakistan Loss) को पांच विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया. इस जीत के बाद, तिलक वर्मा का जश्न और भारतीय टीम का ट्रॉफी लेने से इनकार करना चर्चा का विषय बन गया. तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की शानदार पारी खेली और मैच जीतने के बाद 'V' का निशान बनाकर दर्शकों को सलामी दी. तिलक का जीत (Asia Cup 2025 Final) का जश्न मनाने का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैन्स उनके इस इशारे को डिकोड करने लगे.

हालांकि 'V' का पारंपरिक अर्थ "विजय" होता है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) द्वारा नष्ट किए गए 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों से जोड़ दिया.

'V' के निशान का मतलब 11-0 से है'

'11 एयरबेस तबाह'

भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से किया इनकार

मैच के बाद सबसे बड़ा विवाद ट्रॉफी को लेकर हुआ. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्षMohsin Naqvi से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के अलावा, अपने भारत विरोधी बयानों के लिए भी जाने जाते हैं.

भारतीय टीम के इस कदम के बाद, पुरस्कार वितरण समारोह बिना ट्रॉफी के ही समाप्त हो गया और नकवी ट्रॉफी लेकर मंच से चले गए.

टीम इंडिया ने किया "शैडो ट्रॉफी" सेलिब्रेशन

सूर्या ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने क्रिकेट में अपनी कड़ी मेहनत के लिए किसी विजेता टीम को ट्रॉफी न मिलते हुए कभी नहीं देखा. उन्होंने कहा कि यह जीत आसान नहीं थी, लेकिन पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी.

गौरतलब है कि ट्रॉफी न मिलने के बावजूद, भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर "शैडो ट्रॉफी" सेलिब्रेशन किया. टीम ने ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाया और यह पल प्रशंसकों के बीच वायरल हो गया.