Who is Naeem Amin With Whom Virat Kohli Trained? कौन हैं नईम अमीन जिनके साथ विराट कोहली ने की ट्रेनिंग? जानें गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच के बारे में सबकुछ

विराट कोहली, नईम अमीन(Photo credit: X @gujarat_titans and Instagram @virat.kohli)

Who is Naeem Amin With Whom Virat Kohli Trained: विराट कोहली ने हाल ही में इंग्लैंड में ट्रेनिंग के दौरान नईम अमीन के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसने क्रिकेट फैंस का ध्यान खींच लिया. स्टोरी में विराट कोहली ने लिखा, "हिट में मदद करने के लिए शुक्रिया भाई। आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है(Thanks for helping out with the hit brother. Always lovely to see you)." इसके जवाब में नईम अमीन ने भी इसे रिपोस्ट करते हुए लिखा, "भाई, तुम्हें देखकर अच्छा लगा! जल्द ही मिलते हैं(Good to see you brother! See you soon)."* इसके बाद से ही फैंस के मन में सवाल उठने लगा. आखिर नईम अमीन कौन हैं? आइये जानते हैं इस स्टार कोच के बारे में सबकुछ. टीम इंडिया के लिए एक्शन में कब नजर आएंगे विराट कोहली? जानिए किसके खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी की संभावनाएं

नईम अमीन के साथ विराट कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी

(Photo credit: Instagram @virat.kohli)

जानिए कौन हैं नईम अमीन

नईम अमीन इंग्लैंड के क्रिकेट कोच हैं, जो गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़ाव किया था, जो उनका डेब्यू आईपीएल सीज़न था और उसी साल टीम ने खिताब भी जीता था. नईम अमीन गेंदबाजी की तकनीक (Bowling Mechanics) में विशेषज्ञ माने जाते हैं. एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 2007 में बकिंघमशायर और 2008 में सरे के लिए खेला था.

2011 में वे नॉर्वे की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने. इसके अलावा 2013 से 2017 तक उन्होंने एमसीसी फाउंडेशन के हेड कोच के रूप में कार्य किया. आईपीएल में गुजरात टाइटंस से पहले वे 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा भी रह चुके हैं. नईम अमीन ने इंग्लैंड के बर्कशायर, बकिंघमशायर और लंदन में माइटी विलो अकादमी की स्थापना की, जहां कई उभरते क्रिकेटर ट्रेनिंग लेते हैं.

कोचिंग करियर में उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारों जैसे डेविड वॉर्नर, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह और राशिद खान के साथ काम किया है. विराट कोहली के साथ इंग्लैंड में ट्रेनिंग करना उनके अनुभव और नेटवर्क का एक और प्रमाण है, और यह बताता है कि क्यों वे आईपीएल में एक अहम कोचिंग शख्सियत माने जाते हैं.