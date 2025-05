Today's Googly: 1997 में पहली ODI डबल सेंचुरी किसने मारी? जानें इस मजेदार सवाल का दिलचस्प जवाब

विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर(Credit: X/@Abhijitsing4U)

Which Cricketer Scored the First ODI Double Century in 1997: जब भी क्रिकेट में दोहरे शतकों की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों को सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या रोहित शर्मा जैसे नाम याद आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1997 में पहली ODI डबल सेंचुरी किसने मारी? तो बता दें, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक महिला थी? और वो ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क थीं. ये 16 दिसंबर 1997 को हुआ था. मौका था महिला क्रिकेट विश्व कप का, और मैच था ऑस्ट्रेलिया बनाम डेनमार्क का. उस दिन मुंबई के मैदान पर जो हुआ, उसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया.

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तान बेलिंडा क्लार्क मैदान पर उतरीं और उन्होंने जो तूफानी बल्लेबाजी की, वो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है. बेलिंडा ने सिर्फ 155 गेंदों पर नाबाद 229 रन ठोक दिए, जिसमें 22 चौके शामिल थे. उन्होंने अकेले दम पर अपनी टीम को 50 ओवर में 412/3 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

महिला क्रिकेट को दिलाया उचित सम्मान

सोचिए, आज से 25 साल पहले जब महिला क्रिकेट को उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, तब ये कारनामा हुआ था. उस समय वनडे में 175 रन तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. लेकिन बेलिंडा ने न सिर्फ ये आंकड़ा पार किया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि महिला क्रिकेट भी पुरुषों की तरह रोमांचक और दमदार हो सकती है.

बेलिंडा क्लार्क: सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक प्रेरणा

बेलिंडा क्लार्क का जन्म न्यूकैसल, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उन्होंने 1991 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा. जल्द ही वो अपनी शानदार बल्लेबाजी और मजबूत कप्तानी के लिए मशहूर हो गईं. यही वजह है कि 1997 की उस पारी ने उन्हें क्रिकेट की लीजेंड बना दिया।

क्यों खास है ये पारी?

बेलिंडा क्लार्क का 229 रन का स्कोर सिर्फ महिला क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट इतिहास के लिए मील का पत्थर है. क्योंकि ये वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी थी. पुरुष या महिला, किसी ने भी इससे पहले ये कारनामा नहीं किया था. यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी पहली डबल सेंचुरी 2010 में बनाई, यानी बेलिंडा से 12 साल बाद.

आज भी कायम है विरासत

हालांकि 2018 में न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने 232 रन बनाकर बेलिंडा का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन आज भी बेलिंडा की वो पारी एक मिसाल बनी हुई है. वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक संदेश था कि महिलाएं भी क्रिकेट में इतिहास रच सकती हैं. इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं.