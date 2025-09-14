How To Watch ENG vs SA 3rd T20I 2025 Live Streaming: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका निर्णायक तीसरे टी20आई का कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Credit: X/Twitter)

Where To Watch England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Live Telecast: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज(T20I Series) का तीसरा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को नॉटिंघम (Trent Bridge) के ट्रेंट ब्रिज(Nottingham) में खेला जाएगा. सीरीज़ इस समय 1-1 से बराबरी पर है और निर्णायक मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है. इस मैच को जीतने वाली टीम न सिर्फ सीरीज़ पर कब्जा करेगी बल्कि गर्व के अधिकार भी हासिल करेगी. मेज़बान टीम दूसरे टी20 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर 304 रन बनाकर इतिहास रच चुकी है, जो किसी फुल-मेंबर देश द्वारा पुरुष टी20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली यह टीम इसी लय को बरकरार रखते हुए अपने घरेलू दर्शकों के सामने सीरीज़ का अंत शानदार अंदाज़ में करना चाहेगी. इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20आई होगा निर्णायक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला वापसी करने का सुनहरा मौका होगा. पिछला मैच बुरी तरह हारने के बावजूद प्रोटियाज़ ने इस दौरे की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की थी. पहले वनडे सीरीज़ जीती और फिर टी20 का शुरुआती मैच भी अपने नाम किया. लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. अब निर्णायक मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम का लक्ष्य दोनो लिमिटेड-ओवर्स सीरीज़ अपने नाम करने का होगा, ताकि वे विजयी अंदाज़ में स्वदेश लौट सकें.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को नॉटिंघम (Trent Bridge) के ट्रेंट ब्रिज में भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 06:30 बजे होगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय दर्शक इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20आई मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर लाइव देख सकते हैं. इसके लिए स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में दर्शक इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20आई मुकाबला SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. ENG बनाम SA मैच देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv या FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.