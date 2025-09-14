ENG vs SA 3rd T20I 2025 Preview: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20आई होगा निर्णायक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Credit: X/Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज(T20I Series) का तीसरा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को नॉटिंघम (Trent Bridge) के ट्रेंट ब्रिज(Nottingham) में खेला जाएगा. सीरीज़ इस समय 1-1 से बराबरी पर है और निर्णायक मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है. इस मैच को जीतने वाली टीम न सिर्फ सीरीज़ पर कब्जा करेगी बल्कि गर्व के अधिकार भी हासिल करेगी. मेज़बान टीम दूसरे टी20 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर 304 रन बनाकर इतिहास रच चुकी है, जो किसी फुल-मेंबर देश द्वारा पुरुष टी20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली यह टीम इसी लय को बरकरार रखते हुए अपने घरेलू दर्शकों के सामने सीरीज़ का अंत शानदार अंदाज़ में करना चाहेगी. फिल सॉल्ट की धमाकेदार बल्लेबाज़ी से इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका पर जीत के साथ बनाए कई बड़े रिकॉर्ड्स, देखें पूरी लिस्ट

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला वापसी करने का सुनहरा मौका होगा. पिछला मैच बुरी तरह हारने के बावजूद प्रोटियाज़ ने इस दौरे की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की थी. पहले वनडे सीरीज़ जीती और फिर टी20 का शुरुआती मैच भी अपने नाम किया. लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. अब निर्णायक मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम का लक्ष्य दोनो लिमिटेड-ओवर्स सीरीज़ अपने नाम करने का होगा, ताकि वे विजयी अंदाज़ में स्वदेश लौट सकें.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड (ENG vs SA Head to Head in T20Is): इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इनमें इंग्लैंड को 13 में जीत मिली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 14 बार बाज़ी मारी है. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका था.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 में प्रमुख खिलाड़ी (ENG vs SA Key Players To Watch Out): इंग्लैंड की ओर से जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट, जोफ्रा आर्चर अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस और ब्योर्न फोर्टुइन पर सबकी नज़रें टिकी होंगी. ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (ENG vs SA Mini Battle): इंग्लैंड के बल्लेबाज फिलिप साल्ट और दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ ब्योर्न फोर्टुइन के बीच का मुकाबला दिलचस्प होगा. वहीं एडेन मार्कराम बनाम जोफ्रा आर्चर की भिड़ंत भी देखने लायक रहेगी.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को नॉटिंघम (Trent Bridge) के ट्रेंट ब्रिज में भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 06:30 बजे होगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 2025 मैच भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारित किया जाएगा. जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सोनीलिव और फैनकोड ऐप एवं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुडबेंच जेमी ओवरटन, साकिब महमूद, ब्रायडन कार्से, जेमी स्मिथ, रेहान अहमद

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कैगिसो रबाडा, ब्योर्न फोर्टुइन, क्वेना मफाका, लिज़ाद विलियम्स