ENG vs SA 2nd T20I 2025 Records: फिल सॉल्ट की धमाकेदार बल्लेबाज़ी से इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका पर जीत के साथ बनाए कई बड़े रिकॉर्ड्स, देखें पूरी लिस्ट

फिल साल्ट और जोस बटलर(Photo Credits: X/ @englandcricket)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Records: अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले (2025) में एक शब्द में परिभाषित किया जाए, तो वह शब्द होगा, "घातक". ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 304/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 158 रनों पर ढेर कर 146 रनों की धमाकेदार जीत हासिल की. यह मुकाबला इंग्लैंड के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि हाल ही में उन्हें घरेलू वनडे सीरीज़ में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था और टी20 सीरीज़ का पहला मैच भी गंवा चुके थे. टी20आई क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड ने बनाया सबसे बड़े स्कोर, जानिए किन टीमों ने लगाए रनों का अंबार

इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी वजह बने इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज़ फिल सॉल्ट ने महज़ 60 गेंदों में नाबाद 141 रनों की विस्फोटक पारी खेली. सॉल्ट ने 39 गेंदों में शतक पूरा कर इंग्लैंड के लिए टी20आई क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक जड़ा. उनके साथ कप्तान जोस बटलर भी पूरी आक्रामकता से खेले और सिर्फ 30 गेंदों पर 83 रन बनाकर साझेदारी को और भी खतरनाक बना दिया. बटलर का स्ट्राइक रेट 276.67 रहा जबकि सॉल्ट का 235 था.

मध्यक्रम में जेकब बेथेल (26 रन, 14 गेंद) और हैरी ब्रूक (41 रन, 21 गेंद) ने ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था. कागिसो रबाडा (70 रन), मार्को जानसन (60 रन) और लिज़ाड विलियम्स (62 रन) तीनों गेंदबाज़ों ने 60 से ज्यादा रन लुटाए. यह किसी भी पुरुष टी20 मैच में पहली बार हुआ.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच में टूटे बड़े रिकॉर्ड्स

इंग्लैंड का 304/2 स्कोर उनके टी20आई इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 267/3 बनाया था.

इंग्लैंड पहली टीम बनी जिसने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ 300 से अधिक रन बनाए.

इंग्लैंड टेस्ट खेलने वाले दो देशों के बीच 300 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम भी बनी.

फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड की ओर से टी20आई क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक (39 गेंदों पर) जड़ा.

146 रनों से मिली यह जीत इंग्लैंड की टी20आई इतिहास की सबसे बड़ी जीत है.

यह जीत टी20आई में दो फुल मेंबर टीमों के बीच तीसरे सबसे बड़े अंतर से दर्ज की गई.

दक्षिण अफ्रीका के लिए यह टी20आई क्रिकेट में सबसे बड़ी हार साबित हुई.

इस मैच में कुल 462 रन बने, जो इंग्लैंड में टी20आई का सबसे बड़ा संयुक्त स्कोर है.

तीन गेंदबाज़ों द्वारा 60 या उससे अधिक रन लुटाने की घटना पुरुषों के टी20 इतिहास में पहली बार हुई.

दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से बिखर गया. कप्तान एडेन मार्कराम (41 रन, 20 गेंद) और ब्योर्न फॉरटुइन (32 रन, 16 गेंद) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज़ टिक नहीं पाया. इंग्लैंड के गेंदबाज़ों ने शानदार काम किया. जॉफ्रा आर्चर (3 विकेट), सैम करन, लियम डॉसन और विल जैक्स (2-2 विकेट) और आदिल रशीद (1 विकेट) ने अफ्रीका को 158 पर समेट दिया. इस तरह इंग्लैंड ने न केवल सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर लिया, बल्कि टी20आई इतिहास में भी सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा दिया।