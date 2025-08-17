Karun Nair KL Rahul Viral Photo: क्या है लॉर्ड्स में KL राहुल के साथ ‘रोते’ हुए नजर आने वाली करुण नायर की वायरल फोटो का सच? स्टार बल्लेबाज ने इंटरव्यू में किया खुलासा, देखें वीडियो

केएल राहुल, करुण नायर की वायरल तस्वीर(Photo credit: X @ Crickaith)

Karun Nair KL Rahul Viral Photo: भारतीय क्रिकेटर करुण नायर ने उस वायरल फोटो के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया है, जिसमें उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान लॉर्ड्स की बालकनी में केएल राहुल के साथ 'रोते' हुए दिखाया गया था. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर वायरल हुई थी और दावा किया गया था कि चौथे टेस्ट से बाहर होने के बाद करुण नायर भावुक हो गए थे और केएल राहुल ने उन्हें संभाला था. दरअसल, करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार घरेलू प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में वापसी की थी. हालांकि, वह अपने प्रदर्शन से खास छाप नहीं छोड़ पाए. उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 205 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 57 रन रहा. इसके बाद ऐसी खबरें आईं कि टीम से बाहर होने पर वे टूट गए थे. रोते हुए करुण नायर को सांत्वना देते हुए KL राहुल की तस्वीर वायरल, जानें क्या है असली सच्चाई

लेकिन अब करुण नायर ने खुद इस तस्वीर को फर्जी करार दिया है. रेवस्पोर्ट्ज़ के फाउंडर बोरिया मजूमदार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा: "मुझे लगता है कि यह तस्वीर AI से बनाई गई है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था. हम बालकनी में जरूर बैठे थे, लेकिन यह तस्वीर असली नहीं है." इस तरह करुण नायर ने साफ कर दिया कि चौथे टेस्ट से बाहर होने के बाद उनके रोने की खबरें महज अफवाह थीं और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर वास्तविक नहीं थी.

करुण नायर का नाम भारतीय क्रिकेट में तब खूब चर्चित हुआ था जब उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक जड़ा था. हालांकि उसके बाद से उनका करियर उतार-चढ़ाव से गुजरा है. इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज उनके लिए एक और मौका थी खुद को साबित करने का, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. अब सवाल यह है कि करुण नायर को भविष्य में भारतीय टीम में और मौके मिलेंगे या नहीं. फिलहाल उन्होंने यह साफ कर दिया है कि लॉर्ड्स में वायरल हुई तस्वीर की सच्चाई सिर्फ एक AI-जनरेटेड इमेज है, न कि हकीकत.