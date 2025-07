Fact Check: रोते हुए करुण नायर को सांत्वना देते हुए KL राहुल की तस्वीर वायरल, जानें क्या है असली सच्चाई

केएल राहुल, करुण नायर की वायरल तस्वीर(Photo credit: X @ Crickaith)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. जिससे करुण नायर को ड्रॉप किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि करुण नायर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रोने लगे, जिसके बाद उनके करीबी दोस्त और भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने उन्हें सांत्वना दी. वायरल फोटो में केएल राहुल करुण नायर के बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं. फेक निकली विराट कोहली और बेटी वामिका की सेल्फी! जानिए 'रन मशीन' की वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर हजारों इम्प्रेशन के साथ वायरल हो चुकी है, और फैंस इसपर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. गौरतलब है कि करुण नायर ने आठ साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की थी और इंग्लैंड के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैचों में खेला था। हालांकि, वे बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके. उन्होंने छह पारियों में कुल 131 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 40 रहा. उम्मीदों पर खरा न उतरने के चलते टीम मैनेजमेंट ने चौथे टेस्ट के लिए करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को मौका दिया.

ऐसे में यह तस्वीर भावनात्मक रूप से फैंस को जोड़ने में कामयाब रही, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह तस्वीर असली है? क्या करुण नायर वाकई में रो रहे थे और केएल राहुल उन्हें सांत्वना दे रहे थे? इस वायरल तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है. यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार भावनाओं से जुड़ी झूठी या एडिट की गई तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो जाती हैं. इस लेख में हम आगे आपको बताएंगे कि वायरल हो रही इस फोटो की असली सच्चाई क्या है.

रोते हुए करुण नायर को सांत्वना देते हुए KL राहुल की तस्वीर वायरल

Karun Nair Caught Crying then KL Rahul Consoled.. probably he is talking about Retirement pic.twitter.com/MSXkRPRzz8 — 🏏 (@Crickaith) July 23, 2025

सोशल मीडिया पर दावा

I feel very bad to see Karun Nair crying like this. I wish the team management would give him another chance to prove himself. 💔🥺 pic.twitter.com/NF5jfMotSZ — KLR (@KLRNation1) July 24, 2025

वायरल हो रही तस्वीर जिसमें दावा किया गया है कि केएल राहुल ने 'रोते हुए' करुण नायर को सांत्वना दी, दरअसल उतनी सच्ची नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है. इस तस्वीर के पीछे कई तथ्य और पहलू हैं, जो भ्रामक हैं. सबसे पहले, यह तस्वीर असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जनरेट की गई प्रतीत होती है.

विस्तृत फैक्ट-चेक में सामने आया कि यह तस्वीर वास्तव में एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है, जो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. उस वीडियो में केएल राहुल करुण नायर को गले लगाते और उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए दिख रहे हैं, जब करुण भावुक होकर रोने लगते हैं. दावा किया गया है कि मैनचेस्टर टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने के बाद करुण नायर बेहद भावुक हो गए और केएल राहुल से रिटायरमेंट को लेकर बात करते समय खुद पर काबू नहीं रख पाए. इस वीडियो में गौतम गंभीर भी एक तरफ खड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस पूरी घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह पूरी तरह सोशल मीडिया आधारित दावा है.

वीडियो: केएल राहुल द्वारा रोते हुए करुण नायर को सांत्वना देते हुए लिया गया स्क्रीनशॉट

वायरल हुई इस तस्वीर और उससे जुड़े वीडियो को गौर से देखने पर साफ हो जाता है कि यह छवि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा जनरेट की गई है. केएल राहुल की टेस्ट जर्सी में एडिडास का लोगो जरूर दिखता है, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक जर्सियों में होता है, लेकिन इस तस्वीर में एक गड़बड़ी है. वायरल तस्वीर में एडिडास लोगो के नीचे कुछ टेक्स्ट दिखाई देता है, जो असल भारतीय टेस्ट जर्सी में मौजूद नहीं होता.

इसके अलावा, ग्रोक एआई (Grok AI) द्वारा किए गए फैक्ट-चेक से भी यह पुष्टि होती है कि यह तस्वीर नकली है, अभी तक किसी भी विश्वसनीय स्रोत से यह रिपोर्ट नहीं आई है कि करुण नायर रो रहे थे या उन्होंने केएल राहुल से अपने संन्यास पर बात की थी, जिसे लेकर राहुल ने उन्हें सांत्वना दी, ऐसे किसी भी दावे की न तो पुष्टि हुई है और न ही इसमें कोई सच्चाई नजर आती है। यह पूरी तरह से एक भ्रामक और मनगढ़ंत कहानी प्रतीत होती है,

Grok AI Fact Checks Viral Pic of KL Rahul 'Consoling' 'Crying' Karun Nair

No, this isn't real as claimed. The photo is from the 3rd Test at Lord's, not after Karun Nair was dropped for the 4th Test vs. England. No verified reports confirm him crying or discussing retirement—it's unsubstantiated speculation. — Grok (@grok) July 25, 2025

इसके अलावा, इस तस्वीर को लेकर किया गया यह दावा भी गलत है कि यह करुण नायर को टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के बाद की है. दरअसल, वायरल हो रही यह तस्वीर भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की है. इस तस्वीर में केएल राहुल और करुण नायर लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे नजर आ रहे हैं. इसलिए यह दावा कि यह छवि करुण नायर के टेस्ट से बाहर होने के बाद ली गई थी, पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है.