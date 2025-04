Virat Kohli Milestone: राजस्थान के खिलाफ विराट कोहली ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले बने भारतीय बल्लेबाज

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2025 का 28वां मुकाबला 13 अप्रैल(रविवार) को जयपुर( Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम(Sawai Mansingh Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और इतिहास रच डाला. जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में कोहली ने नाबाद 62 रन बनाकर न सिर्फ अपनी टीम को नौ विकेट से जीत दिलाई बल्कि टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. इस मैच में उन्होंने 45 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार पारी खेली. उनके साथ देवदत्त पडिक्कल ने भी नाबाद 40 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. यह भी पढ़ें: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया, फिलिप साल्ट और विराट कोहली ने खेली धुआंधार रनों की पारी; यहां देखें RR बनाम RCB मैच का स्कोरकार्ड

कोहली के करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 404 टी20 मैचों में 13072 रन बनाए हैं, जिसमें 100 अर्धशतक और 9 शतक शामिल हैं. भारत के लिए उन्होंने 38 अर्धशतक और 1 शतक लगाया, जबकि बाकी अर्धशतक और शतक उन्होंने आईपीएल और अन्य टी20 लीग्स में बनाए हैं। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोहली ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और अब केवल आईपीएल में ही खेल रहे हैं. भारत के लिए उन्होंने 125 मैचों में 4188 रन बनाए थे और तीनों फॉर्मेट्स में टीम की कप्तानी भी की.

विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में लगाया 100वां अर्धशतक

Consistency isn’t a stat, it’s a mindset! 🔥@imVkohli becomes the first Indian batter to score a century of half-centuries in T20s! #IPLonJioStar 👉 #RRvRCB | LIVE NOW on Star Sports & JioHotstar!#ViratKohli #KingKohli pic.twitter.com/IPDeEhdIHO

— Star Sports (@StarSportsIndia) April 13, 2025