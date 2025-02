United States of America vs Namibia, 49th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में यूएसए ने नामीबिया को दिया 294 रनों का टारगेट, एंड्रीज़ गूस और मोनांक पटेल ने खेली अर्धशतकीय पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

USA National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 49th Match Scorecard: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग दो 2023-27 का 49वां मुकाबला आज यानी 8 फरवरी को यूएसए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमराट (Al Amerat) के अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड मंत्रालय टर्फ 1 (Al Amerat Cricket Ground Ministry Turf 1) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में यूएसए की टीम ने अबतक 12 मुकाबले खेली हैं. इस दौरान यूएसए ने आठ मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, चार में उसे हार का सामना करना पड़ा हैं. यूएसए की टीम 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर मौजूद हैं. International Cricket Match Schedule For Today: आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 8 फरवरी के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

वहीं, नामीबिया की टीम ने अबतक कुल 12 मुकाबले खेले हैं. इस बीच नामीबिया की टीम को पांच में जीत और साथ मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. 10 अंकों के साथ नामीबिया की टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर हैं. इस टूर्नामेंट में यूएसए की अगुवाई मोनांक पटेल (Monank Patel) कर रहे हैं. जबकि, नामीबिया की कमान गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के कंधों पर हैं.

यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड:

The 🎯 is set! 💪

Namibia will require 294 runs in 43 overs to win.

Make sure to tune into Willow TV to catch the action live! #USAvNAM | #CWCL2 pic.twitter.com/si1VYPgU7f

— USA Cricket (@usacricket) February 8, 2025