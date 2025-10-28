UAE vs USA, 87th Match Live Toss And Scorecard: दुबई में यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 87th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 21 मैच खेले हैं. जिसमें 15 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है. दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने अब तक 16 मैच खेले हैं. जिसमें तीन जीत और 13 हार मिली है और छह अंक के साथ टीम आठवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात की कप्तानी राहुल चोपड़ा (Rahul Chopra) के हाथों में होगी. इस रोमांचक मुकाबले यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: UAE vs USA, 87th Match Dubai Pitch Report And Weather Update: रोमांचक मुकाबले में यूएसए के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या यूएई के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें दुबई की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

यूएसए ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (UAE vs USA 87th ODI Match Playing XI)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Playing XI): अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद शाहदाद, शोएब खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA Playing XI): स्मित पटेल (विकेटकीपर), एंड्रीज़ गौस, मोनांक पटेल (कप्तान), सैतेजा मुक्कमल्ला, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, रुशिल उगरकर.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (United Arab Emirates National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team Match Scorecard)

फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में तीन जीत और 13 हार के साथ आखिरी स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएई के लिए शीर्ष रन स्कोरर राहुल चोपड़ा हैं जिनके नाम 403 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएई के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज अयान अफजल खान हैं, जिन्होंने 18 विकेट लिए हैं. यूएई वर्तमान में आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 8 रेटिंग के साथ 20वें स्थान पर है.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 15 जीत और छह हार के साथ पहले स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.