UAE vs BAN, 3rd T20I Match Toss Update And Live Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 21 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने बांग्लादेश को दो विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. दोनों टीमों के बीच आज निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. इस सीजन में यूएई की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs Bangladesh, 3rd T20I Match, Head To Head Record: बांग्लादेश और यूएई के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

संयुक्त अरब अमीरात ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

UAE vs Bangladesh - 3rd T20I - Sharjah: UAE win toss and decide to bowl first.

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद ज़ोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, अलीशान शराफू, सगीर खान, एथन डिसूजा, ध्रुव पराशर, हैदर अली, मतिउल्लाह खान, आकिफ राजा.

🇧🇩 3 Changes in Bangladesh XI ✅Emon, Mahedi & Hasan back ❌Shanto, Rana & Tanvir Dropped

बांग्लादेश: परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन, लिटन दास (कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली (विकेटकीपर), महेदी हसन, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के मैच का स्कोरकार्ड

पहले रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 205 रन बनाए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 206 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने 19.5 ओवर में आठ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.