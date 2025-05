UAE vs BAN, 1st T20I Match Toss Update And Live Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का आगाज आज यानी 17 मई से हो गया हैं. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टी20 मुकाबले शारजाह में खेला जाएगा. पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से पहले यह सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज की शुरुआत 25 मई से होगी. दोनों टीमें आखिरी बार सितंबर 2022 में दुबई (Dubai) में आमने-सामने हुई थीं, जब बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया था, दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की थी और सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी. इस सीजन में यूएई की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs BAN, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

संयुक्त अरब अमीरात ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

UAE vs Bangladesh - First T20I, Sharjah: UAE win the toss and decide to bowl first Go UAE! 🇦🇪👊 pic.twitter.com/nJE58WaET1 — UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) May 17, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, संचित शर्मा, मुहम्मद जुहैब, मतिउल्लाह खान, हैदर अली, मुहम्मद जवादुल्लाह.

No Rishad & Nahid, Bangladesh are playing with 5 bowlers Happy with the XI?#UAEvBAN #WaltonMobile pic.twitter.com/TmkH3dk0lD — bdcrictime.com (@BDCricTime) May 17, 2025

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, जकर अली (विकेटकीपर), शमीम हुसैन, महेदी हसन, तंजीम हसन साकिब, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद, मुस्तफिजुर रहमान.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के मैच का स्कोरकार्ड

दो टी20 मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुकी है. इस दौरे के बाद बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान का भी दौरा करना है. हालांकि पाकिस्तान दौरे के लिए तारीखों को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है. लेकिन इससे पहले यूएई के खिलाफ यह दो मुकाबले बांग्लादेश की तैयारी के लिहाज से काफी अहम हैं. खासतौर पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए.