How To Watch NZ vs ENG 2nd T20I 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Live Telecast: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज (White-ball Series) का दूसरा टी20आई मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) को क्राइस्टचर्च के हागले ओवल (Hagley Oval) में खेला जाएगा. पहला टी20 मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था. इस तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों का उद्देश्य अपनी शुरुआत मजबूत करना और आगामी 2025 टी20 विश्व कप के पहले हिस्से में बढ़त हासिल करना होगा. न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर कर रहे हैं, जो घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने का अभियान शुरू करेंगे. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां विकेट की परिस्थितियां और अच्छे प्रदर्शन से टीमों को श्रृंखला में बढ़त लेने का मौका मिलेगा. न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड दूसरे टी20 में होगा रोचक मुकाबला या बारिश बनेगी विलेन? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

टिम सेइफर्ट और टिम रॉबिन्सन ओपनिंग में निरंतर रन बना रहे हैं, जबकि डैरिल मिचेल मध्यक्रम का आत्मविश्वास से संचालन कर रहे हैं. गेंदबाजी में मैट हेनरी और जैकब डफी तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे, वहीं सैंटनर स्पिन विभाग में अपनी विशेषज्ञता और नियंत्रण से टीम को योगदान देंगे. इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रूक की कप्तानी में पहले रुकावट के बाद वापसी करना चाहेगी. फिल साल्ट और जोस बटलर जैसे आक्रामक बल्लेबाजों की भूमिका शुरुआती दौर में मजबूत शुरुआत देना होगी. वहीं ब्रूक, जैकब बेटहेल और जॉर्डन कॉक्स मध्यक्रम के मुख्य खिलाड़ी होंगे. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्से कड़ी तेज गेंदबाजी करेंगे, जबकि आदिल राशिद की स्पिन गेंदबाजी और ल्यूक वुड की स्विंग इंग्लैंड के पावरप्ले को मजबूती देंगी.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज (White-ball Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) को क्राइस्टचर्च के हागले ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस सुबह 11:15 बजे होगा.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड टी20आई सीरीज का प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स के पास हैं. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20आई का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स टेन 2 चैनल पर किया जाएगा. दर्शक अपने टेलीविजन पर इस चैनल के माध्यम से मैच का आनंद ले सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

क्रिकेट प्रशंसक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20आई की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और अमेज़न प्राइम के ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर मैच का हर पल लाइव उपलब्ध होगा. लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा.