IND vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4 Records: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में लगेगी रिकॉर्ड्स की झड़ी, इन खिलाड़ियों के नाम दर्ज होगा खास कारनामा

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Records: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 21 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज का रोमांचक सफर अब खत्म हो चुका है और क्रिकेट फैंस की नजरें सुपर-4 के महामुकाबलों पर टिकी हैं. यह दोनों दिग्गज टीमें इस संस्करण में दूसरी बार आमने-सामने होंगी और जब-जब भारत-पाकिस्तान भिड़ते हैं, तो केवल जीत-हार ही नहीं बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बनते और टूटते हैं. इस सुपरहिट मुकाबले में भी कुछ खिलाड़ियों के पास अपने नाम खास उपलब्धि दर्ज कराने का सुनहरा मौका होगा. आइए जानते हैं उन पांच बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में, जो इस महामुकाबले में बन सकते हैं. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले जानिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

भारत बनाम पाकिस्तान का यह सुपर-4 मुकाबला केवल रोमांच और दबाव का नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स का भी गवाह बनने वाला है. शाहीन अफरीदी से लेकर सूर्यकुमार यादव तक, कई खिलाड़ियों के पास अपने नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखने का मौका होगा. अब देखना यह होगा कि दुबई की पिच पर कौन-सा खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ता है और कौन इस महामुकाबले में इतिहास रचता है.

शाहीन अफरीदी 2 विकेट लेते ही बन जाएंगे पाकिस्तान के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी हमेशा भारत के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करते आए हैं। इस बार भी उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. अगर शाहीन इस मैच में 2 विकेट चटकाते हैं, तो वह पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे. फिलहाल उनके नाम 111 विकेट हैं जबकि शादाब खान 112 विकेट के साथ आगे हैं. शाहीन अगर शादाब को पीछे छोड़ते हैं तो हारिस राउफ (126 विकेट) के बाद पाकिस्तान के दूसरे सबसे सफल टी20 गेंदबाज बन जाएंगे.

हार्दिक पांड्या के पास छक्कों का शतक पूरा करने का मौका

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बैटिंग में अब तक ज्यादा अवसर नहीं पा सके हैं. पहले दो मैचों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला और तीसरे मुकाबले में वह रन आउट हो गए. अब पाकिस्तान के खिलाफ वह अपनी ताकत का जलवा दिखाने के लिए तैयार होंगे. हार्दिक अपने करियर में अब तक 96 छक्के जड़ चुके हैं. वह केवल 4 छक्के और लगाते हैं तो इंटरनेशनल टी20 में 100 छक्कों का शतक पूरा कर लेंगे. यह कारनामा करने वाले वह भारत के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो जाएंगे.

83 रन बनाते ही 1000 टी20 इंटरनेशनल रन के क्लब में शामिल होंगे संजू सैमसन

संजू सैमसन ने इस एशिया कप में तीसरे मैच में शानदार फिफ्टी लगाकर अपने फॉर्म का संकेत दिया था. पाकिस्तान के खिलाफ वह एक बड़े माइलस्टोन के करीब होंगे. अगर संजू इस मैच में 83 रन बना लेते हैं, तो उनके करियर के 1000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे हो जाएंगे. संजू ने अब तक 45 मैचों की 39 पारियों में 917 रन बनाए हैं. इस उपलब्धि के साथ वह भारत के लिए 1000 रन बनाने वाले 12वें बल्लेबाज बन जाएंगे.

सूर्यकुमार यादव 2 छक्के लगाते ही बनाएंगे खास रिकॉर्ड

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं. वह इस समय 148 छक्कों के साथ खड़े हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें केवल 2 छक्के और लगाने हैं, और जैसे ही वह यह कर देंगे, वह 150 छक्कों के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के सिर्फ 5वें बल्लेबाज होंगे.

कुलदीप यादव कर सकते हैं भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी

कुलदीप यादव इस एशिया कप में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी. अगर कुलदीप इस मैच में 4 विकेट चटकाते हैं, तो वह भुवनेश्वर कुमार के बराबर पहुंच जाएंगे. भुवी ने अपने करियर में 5 बार टी20 इंटरनेशनल में एक पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. कुलदीप अब तक 4 बार यह कारनामा कर चुके हैं. एक और 4 विकेट हॉल के साथ वह भुवी की बराबरी कर लेंगे.