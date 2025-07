Agency Sues Nitish Kumar Reddy For Unpaid Dues: कानूनी पचड़े में फंसें टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी, पूर्व एजेंसी ने 5 करोड़ रुपये की बकाया को लेकर किया केस; रिपोर्ट

Nitish Kumar Reddy(Photo Credit:X@ICC)

Agency Sues Nitish Kumar Reddy For Unpaid Dues: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के उभरते ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी अब कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेड्डी की पूर्व प्लेयर मैनेजमेंट एजेंसी 'Square The One Private Limited' ने उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. यह मामला बकाया 5 करोड़ रुपये से जुड़ा है, जो कथित रूप से रेड्डी ने अब तक एजेंसी को नहीं चुकाया है. गौरतलब है कि BGT 2024-25 के बाद से नितीश कुमार रेड्डी का करियर खास नहीं रहा है. IPL 2025 में उनका प्रदर्शन औसत से नीचे रहा और फिर इंग्लैंड दौरे के दौरान एडबास्टन और लॉर्ड्स टेस्ट में फ्लॉप होने के बाद वह घुटने की गंभीर चोट से जूझ रहे हैं. फिलहाल वह टीम से बाहर हैं.

अनुबंध उल्लंघन और बकाया भुगतान विवाद

‘Square The One’ ने कोर्ट में धारा 11(6) के तहत याचिका दाखिल की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि नितीश ने उनके साथ किए गए मैनेजमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन किया और निर्धारित भुगतान नहीं किया. एजेंसी का दावा है कि वह 2021 से रेड्डी का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उन्हें राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इस दौरान कई ब्रांड एंडोर्समेंट और साझेदारियों की डील एजेंसी ने उनके लिए कराई थी.

BGT 2024-25 के दौरान टूटा रिश्ता

रिपोर्ट के अनुसार, नितीश कुमार रेड्डी और एजेंसी के बीच रिश्तों में खटास बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान आई, जहां रेड्डी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. उसी दौरान उन्होंने टीम इंडिया के एक अन्य खिलाड़ी के मैनेजर से अनुबंध कर लिया, जिससे ‘Square The One’ को बाहर कर दिया गया.

28 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित

एजेंसी का कहना है कि आमतौर पर ऐसे मामले अदालत तक नहीं पहुंचते, लेकिन रेड्डी द्वारा बकाया राशि ना चुकाने की वजह से उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा. अब यह मामला 28 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. यह मामला दिखाता है कि क्रिकेट की चकाचौंध के पीछे अनुबंधों और पेशेवर समझौतों को लेकर भी गंभीर विवाद सामने आ सकते हैं, जो खिलाड़ियों के करियर पर गहरा असर डाल सकते हैं.