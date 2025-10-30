IND vs AUS 2nd T20I 2025 Preview: टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया दुसरे टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबले 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जाएगा. पहला T20I मैच बारिश के कारण बिना नतीजे के खत्म हो गया था., जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवर में 97/1 का स्कोर बनाया था. अब दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मैच में आमने-सामने होंगी और 1-0 की बढ़त लेने की कोशिश करेंगी. मेजबान ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत की लय जारी रखने और वनडे सीरीज में 2-1 से मिली जीत के बाद टी20आई सीरीज भी अपने नाम करने की उम्मीद करेगा. क्या चोट से उबर ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, सिडनी के अस्पताल का किया धन्यवाद? यहां देखें वायरल वीडियो की सच्चाई
दूसरी ओर, नंबर एक T20I टीम भारत, छोटे प्रारूप में अपनी बढ़त बनाए रखने और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20आई में चौंकाने का लक्ष्य लेकर उतरेगा. आइए देखते हैं इस मैच से पहले हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और मुख्य खिलाड़ियों की जानकारी, जो इस मुकाबले को रोमांचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
टी20 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(IND vs AUS Head to Head): ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है, जिसने 20 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 11 बार ही भारत को मात दे पाई है, जबकि 2 मुकाबले बिना किसी परिणाम (No Result) के समाप्त हुए. दोनों टीमों के बीच हर मैच रोमांच से भरपूर रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि टी20 फॉर्मेट में भारत का दबदबा ऑस्ट्रेलिया पर कायम है.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दुसरे टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबले 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:45 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 01:15 PM को होगा.