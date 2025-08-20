Team India Stats In Asia Cup T20 Format: एशिया कप के टी20 फॉरमेट में कुछ ऐसा रहा टीम इंडिया  का रिकॉर्ड, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कार्डिफ़ में वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला हैं. यह सीजन टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. यह सिर्फ तीसरा ऐसा सीजन होने जा रहा है, जो टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा. इस बीच टी20 फॉरमेट में खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

2016 में खेले गए सीजन में टीम इंडिया ने जीता था खिताब

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में साल 2016 में खेले एशिया कप में टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान, श्रीलंका और यूएई को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी. खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था. फाइनल में शिखर धवन ने 60 रन की पारी खेलते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

2022 में सुपर 4 से आगे नहीं बढ़ सकी थी टीम इंडिया

टी20 फॉरमेट में साल 2022 में दूसरी बार एशिया कप खेला गया था, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया सुपर-4 से आगे नहीं बढ़ सकी थी. ग्रुप-A में मौजूद टीम इंडिया ने पाकिस्तान और हांगकांग को हराते हुए अगले चरण में जगह बनाई थी. इसके बाद सुपर-4 में टीम इंडिया को श्रीलंका और पाकिस्तान से हार मिली थी, जबकि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया था. उस बार श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए खिताब जीता था.

इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली टी20 फॉरमेट में हुए एशिया कप में सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने नौ पारियों में 85.80 की औसत और 132.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 429 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली ने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए थे. विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने नौ पारियों में 30.11 की औसत और 141.14 की स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए थे, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे. इन दोनों के अलावा सूर्यकुमार यादव ने पांच पारियों में 34.75 की औसत से 139 रन बनाए थे.

इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

टी20 फॉरमेट में हुए एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज हैं. भुवनेश्वर कुमार ने छह पारियों में 9.46 की औसत और 9.46 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार ने एक पारी में पांच विकेट हॉल भी लिया है. भुवनेश्वर कुमार के अलावा हार्दिक पांड्या ने आठ मैचों में 18.81 की औसत और 7.01 की इकॉनमी रेट के साथ 11 विकेट अपने नाम किए हैं. इन दोनों के अलावा जसप्रीत बुमराह ने पांच मैचों में 15.66 की औसत से छह विकेट लिए हैं.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.