Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कार्डिफ़ में वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

वेल्श फायर महिला बनाम दक्षिणी बहादुर महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Welsh Fire Women vs Southern Brave Women, 21st Match The Hundred 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 21वां मुकाबला आज यानी 20 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार दोपहर 4 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में वेल्श फायर महिला की अगुवाई टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव महिला की कमान जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में वेल्श फायर महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें:

पिछले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद जहां वेल्श फायर महिला की टीम इस सीज़न में अभी तक मैच नहीं जीती हैं. वेल्श फायर महिला की समस्या उनकी बल्लेबाजी को लेकर है, जो अब तक प्रति गेंद एक रन ही बना रही है, अन्य टीमों की तुलना में, जो तेजी से रन बनाती हैं और उनके सभी गेंदबाज टिकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं.

दूसरी तरफ, साउदर्न ब्रेव ने अपनी बेहतरीन शुरुआत जारी रखी है, पांच मैचों में पांच जीत, वे फाइनल में जगह बनाने के लिए पसंदीदा दिख रहे हैं. और वेल्श फायर के खिलाफ जाना जो तालिका में सबसे नीचे है, एक आसान जीत होनी चाहिए. सोफी डिवाइन ने अविश्वसनीय हरफनमौला प्रदर्शन किया है, जबकि उनके गेंदबाज उत्कृष्ट रहे हैं, उन्होंने इस सीज़न में छह गेंदबाजों का उपयोग किया है और उनमें से पांच का औसत प्रति विकेट 14 रन से कम है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WEF W vs SOB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेल्श फायर महिला की टीम को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. साउथर्न ब्रेव महिला की टीम को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं. आज के मुकाबले में साउथर्न ब्रेव महिला की टीम वेल्श फायर महिला के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला (WEF W vs SOB W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउथर्न ब्रेव महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेल्श फायर महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.