Super Over Or Ball Out In Asia Cup 2025: इस बार एशिया कप में होगा सुपर ओवर या बॉल आउट? जानें मैच टाई होने पर कैसे तय होगी विजेता टीम

Super Over Or Ball Out In Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लीड्स में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी. अब सवाल यह उठता है कि अगर इस टूर्नामेंट में कोई मैच ड्रॉ पर समाप्त होता है, तब विजेता टीम का फैसला बॉल आउट या सुपर ओवर से कैसे होगा.

एशिया कप में सुपर ओवर या बॉल आउट?

बता दें कि एशिया कप के इतिहास में अबतक एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है, जिसके लिए सुपर ओवर या बॉल आउट में से किसी विकल्प को चुना जाए. लेकिन ये भी बात सही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से बॉल आउट को साल 2008 में ही हटाया जा चुका है और इसकी जगह मैच ड्रॉ होने पर सुपर ओवर कराने का नियम है. टी20 क्रिकेट में साल 2008 में आईसीसी ने बॉल आउट की जगह सुपर ओवर को नियमों में को लगा गया. इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला सुपर ओवर 26 दिसंबर 2008 को न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच में हुआ. अगर एशिया कप 2025 में कोई मुकाबला टाई होता है, तब उस मटक का रिजल्ट सुपर ओवर से तय किया जाएगा.

सुपर ओवर भी हो गया ड्रॉ, तब कैसे निकलेगा नतीजा?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, अगर मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर से रिजल्ट निकलता है और इसके बाद सुपर ओवर भी ड्रॉ हो जाता है, तब एक और सुपर ओवर गेम खेला जाएगा. ऐसा तब तक होता रहेगा, जब तक मैच का नतीजा न निकाल लिया जाए.

कैसे होता है सुपर ओवर में मैच?

सुपर ओवर में दोनों टीमों को एक-एक ओवर और खेलने का मौका मिलता है, जिसमें दोनों टीमें 11 प्लेयर्स में से महज चार ही खिलाड़ी को चुनती हैं. इन चार खिलाड़ियों में तीन बल्लेबाज और एक गेंदबाज शामिल होता है. सुपर ओवर मैच में जो भी टीम एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाती है, वो टीम मैच जीत जाती है. सुपर ओवर में एक नियम ये भी होता है कि अगर एक ओवर की 6 गेंद होने से पहले किसी टीम के दो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तब उस टीम की पारी वहीं खत्म हो जाती है, खिलाड़ियों को पूरा ओवर खेलने का मौका नहीं मिलता.

