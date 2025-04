SRH vs GT IPL 2025 Preview: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटन्स

Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 19वां मुकाबला एक ओर जहां जीत की लय में चल रही गुजरात टाइटंस (GT) और दूसरी ओर फॉर्म से जूझ रही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. यह मैच 6 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा. जहां पैट कमिंस की कप्तानी वाली SRH घरेलू मैदान पर वापसी करेगी, वहीं शुभमन गिल की अगुवाई में GT अपना दूसरा अवे मुकाबला खेलने उतरेगी. GT फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, जबकि SRH सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर काबिज है. यह भी पढ़ें: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

IPL 2024 की रनर-अप रही SRH की सबसे बड़ी कमजोरी इस सीजन में उसकी टॉप ऑर्डर बैटिंग रही है. टीम के ज्यादातर बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. सिर्फ ट्रैविस हेड और युवा अनिकेत वर्मा ही कुछ हद तक लय में दिखे हैं. गेंदबाज़ी में भी हालात अच्छे नहीं हैं. पैट कमिंस, मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल जैसे अनुभवी गेंदबाज भी लगातार रन लुटा रहे हैं.

दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक हार के अलावा शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ जीत दर्ज कर वापसी की है. बल्लेबाज़ी में साई सुदर्शन ने GT को मजबूती दी है, जबकि जोस बटलर और शुभमन गिल का भी अच्छा साथ मिल रहा है. गेंदबाज़ी में साई किशोर एक गेमचेंजर बनकर उभरे हैं.

एसआरएच बनाम जीटी आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(SRH vs GT Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें गुजरात टाइटंस ने 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को सिर्फ 1 बार ही जीत मिली है. 1 मैच बेनतीजा रहा.

एसआरएच बनाम जीटी आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(SRH vs GT IPL 2025 Key Players To Watch Out): ट्रैविस हेड, मोहम्मद सिराज,, जीशान अंसारी, जोस बटलर, हेनरिक क्लासेन, मोहम्मद शमी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SRH vs GT Mini Battle): SRH के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और GT के विकेटटेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, जोस बटलर बनाम मोहम्मद शमी भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.