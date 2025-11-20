Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd Match Preview: आज श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वें के बीच खेला जाएगा ट्राई सीरीज़ का दूसरा मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd T20I Match Preview: टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 20 नवंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मैच में ज़िम्बाब्वे की टीम मेज़बान पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक और संकीर्ण 5 विकेट की हार से लौट रहा है, तुरंत वापसी करने और अपने पहले अंक दर्ज करने के लिए उत्सुक होगा. वहीं, श्रीलंका अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहता है और प्रतियोगिता में शुरुआती गति स्थापित करना चाहता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहें हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की कमान सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd Match Live Streaming In India: ट्राई टी20 सीरीज़ में आज श्रीलंका से भिड़ेगी ज़िम्बाब्वे, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

जिम्बाब्वे की टीम ने अपने पहले मैच में दृढ़ता दिखाई, एक मजबूत पाकिस्तान टीम को अंतिम क्षणों तक कांटे की टक्कर दी थीं. जिम्बाब्वे की टीम का बल्लेबाजी प्रदर्शन आशाजनक था, लेकिन वे दोनों पारियों में अधिक सटीकता के साथ समाप्त करने की कोशिश करेंगे. जिम्बाब्वे की टीम यह साबित करने के लिए प्रेरित होगी कि उनका पहले मैच का प्रदर्शन कोई संयोग नहीं था और द्वीपवासियों के खिलाफ एक आवश्यक जीत हासिल करना चाहेंगे.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम अपना पहला मैच खेलेंगे और तुरंत प्रभाव डालना चाहेंगे. दसुन शनाका की अगुवाई में श्रीलंका में विस्फोटक बल्लेबाजों और गुणवत्ता वाले स्पिनरों का मिश्रण है, जो टी20 क्रिकेट के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है. श्रीलंका की टीम अपनी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, विशेष रूप से एक ऐसी टीम के खिलाफ अपने स्पिन हमले को अधिकतम करने पर जो इसके प्रति संवेदनशील हो सकती है.

श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2025 में ही हरारे के मैदान पर खेला गया था जिसे मेहमान टीम श्रीलंका ने 17.4 ओवर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 192 रनों का लक्ष्य हासिल करके 8 विकेट से जीता. बता दें कि ये मुकाबाला, एक तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा थे जिसे श्रीलंका ने ही 2-1 से जीतकर अपने नाम किया था.

श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL vs ZIM T20 Head To Head Record)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल नौ टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने सात मुकाबले अपने नाम किया हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

रावलपिंडी की पिच रिपोर्ट (Rawalpindi Cricket Stadium Pitch Report)

टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 20 नवंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रावलपिंडी की पिच सरफेस पूरी तरह से सपाट है और इस वजह से इसे बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है. यहां गेंद पड़ने के बाद अच्छी उछाल के साथ बल्लेबाज पर आती है और शॉट्स खेलना आसान है. गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिलती है. लेकिन यहां अक्सर ही हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं.

श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे दूसरे मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(SL vs ZIM Key Players To Watch Out): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिन्दु मेंडिस, वानिन्दु हसरंगा, ब्रैंडन टेलर, सिकंदर रज़ा और टिनोटेंडा मापोसा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(Mini Battle): ज़िम्बाब्वें के स्टार बल्लेबाज डायोन मायर्स और वानिन्दु हसरंगा के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं कुसल मेंडिस और टिनोटेंडा मापोसा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के बीच ट्राई टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज़ 2025 के मुकाबलों का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. इसलिए भारतीय दर्शक इस टूर्नामेंट को चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेज़ी प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे.

भारत में श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के बीच ट्राई टी20 सीरीज़ के दूसरे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ मैच लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से लॉग-इन करके मैचों का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि यह स्ट्रीमिंग पेड होगी, इसलिए दर्शकों को मैच पास या टूर पास खरीदना पड़ेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs ZIM 2nd T20I Probable Playing XI)

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, भानुका राजपक्षे/कामिल मिशारा, कामिन्दु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), जनिथ लियानागे, वानिन्दु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, नुवान तुषारा.

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तडिवनाशे मरुमनि, ब्रैंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ग्रीम क्रेमर.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.