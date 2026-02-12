Sri Lanka vs Oman, T20 World Cup 2026 16th Match Scorecard: पल्लेकेले में श्रीलंका ने ओमान के सामने रखा 226 रनों का टारगेट, दासुन शनाका ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 16वां मुकाबला आज यानी 12 फरवरी को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह ग्रुप-B का मुकाबला होगा. ओमान को पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, वहीं श्रीलंका ने पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 20 रन से जीता था. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Nepal vs Italy, T20 World Cup 2026 17th Match Live Streaming: नेपाल बनाम इटली के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

श्रीलंका को ओमान के खिलाफ मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के स्टार स्पिन गेंदबाज वनिंदु हसरंगा चोटिल होने के कारण पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह दूषण हेमंथा को मौका मिल सकता है. इसके अलावा टीम प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं चाहेगी. दूसरी तरफ, ओमान की बल्लेबाजी पहले मैच में बेहद खराब रही थी. पूरी टीम सिर्फ 103 रन पर ऑलआउट हो गई थी. टॉप आर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा. अनुभवी जतिंदर सिंह से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका बनाम ओमान के बीच अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया हैं. पहली बार दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगी. श्रीलंका और ओमान के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 11 बजे से खेला जा रहा हैं. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sri Lanka National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 15 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद पथुम निसांका और कुसल मेंडिस ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 42 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 225 रन बनाए. श्रीलंका की तरफ से कुसल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कुसल मेंडिस ने 45 गेंदों पर सात चौके लगाए. कुसल मेंडिस के अलावा पवन रथनायके ने 60 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम को जय ओडेड्रा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ओमान की ओर से जितेन रामानंदी ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. जितेन रामानंदी के अलावा जय ओडेड्रा और सुफियान महमूद ने एक-एक विकेट चटकाए. ओमान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 226 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 225/5, 20 ओवर (पथुम निसांका 13 रन, कामिल मिशारा 8 रन, कुसल मेंडिस 61 रन, पवन रथनायके 60 रन, कामिंडु मेंडिस नाबाद 19 रन, दासुन शनाका 50 रन और डुनिथ वेललेज नाबाद 6 रन, दुष्मंथा चमीरा रन, महीश थीक्षाना रन और मथीशा पथिराना रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (जय ओडेड्रा 1 विकेट, सुफियान महमूद 1 विकेट और जितेन रामानंदी 2 विकेट).

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.