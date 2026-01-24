Sri Lanka vs England, 2nd ODI Match Key Players To Watch Out: श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd ODI Match Key Players To Watch Out: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 24 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 19 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरित असलांका (Charith Asalanka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs England, 2nd ODI Match Colombo Weather Report: श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पुरे मैच का लुफ्त? यहां जानें कैसा रहेगा कोलंबो के मौसम का हाल

साल 2025 में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वनडे प्रदर्शन काफ़ी संतोषजनक रहा. श्रीलंका की टीम ने साल में कुल 13 वनडे मैच खेले, जिनमें से सात में जीत दर्ज की, जबकि छह मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. टी20 वर्ल्ड कप नज़दीक होने के बावजूद श्रीलंका अपनी इस लय को आगे भी बरकरार रखना चाहेगा. बल्लेबाज़ी में चरित असलांका टीम के सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे, वहीं कुसल मेंडिस और पथुम निसांका ने भी अहम योगदान दिया. गेंदबाज़ी विभाग में वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज और असिथा फर्नांडो ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी.

साल 2019 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए वनडे क्रिकेट में दौर चुनौतीपूर्ण रहा है. पिछले साल टीम ने 15 वनडे मुकाबले खेले, लेकिन सिर्फ 4 में जीत हासिल कर सकी, जबकि 11 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. बल्लेबाज़ी में जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन डकेट और जैकब बेथेल ने रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की है, लेकिन गेंदबाज़ी विभाग हाल के समय में काफी हद तक आदिल राशिद पर निर्भर नजर आया है.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड वनडे हेड-टू-हेड (SL vs ENG ODI Head To Head Record)

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच अबतक 80 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 38 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 38 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, तीन मैच बेनतीजा रहा और एक मैच टाई रहा है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

पाथुम निसांका (Pathum Nissanka): पाथुम निसांका श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं. हालिया स्कोर 122 और 76 पाथुम निसांका के शानदार फॉर्म को दर्शाते हैं. कठिन पिच पर पाथुम निसांका पारी को संभालने की पूरी क्षमता रखते हैं. इस मुकाबले में भी पाथुम निसांका से बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga): वानिंदु हसरंगा इस मुकाबले में विरोधी टीम के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा सकते हैं. कोलंबो जैसी टर्निंग पिच पर वानिंदु हसरंगा बल्लेबाज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. इसके अलावा वानिंदु हसरंगा लोअर आर्डर में बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं.

जो रूट (Joe Root): इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं. जब पिच घूमती है, तब तकनीक काम आती है. रूट स्पिन के लिए शानदार बल्लेबाज हैं और पारी को संभालने में माहिर हैं. पिछले 5 मैचों में जो रूट का फैंटेसी औसत 63.2 पॉइंट्स है.

आदिल राशिद (Adil Rashid): इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज आदिल राशिद कोलंबो की पिच के लिए एकदम फिट हैं. आदिल राशिद ने पिछले पांच मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं. इस मुकाबले में भी आदिल राशिद अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Sri Lanka vs England 2nd ODI Probable Playing XI)

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, डुनिथ वेलालागे, प्रमोद मदुशन, जेफ्री वेंडरसे, असीथा फर्नांडो.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, रेहान अहमद/विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, आदिल राशिद.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.