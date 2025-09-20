Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Key Players To Watch Out: सुपर 4 में आज श्रीलंका को कांटे की टक्कर देने उतरेगी बांग्लादेश, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Key Players To Watch: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का पहला मुकाबला आज यानी 20 सितंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका ने ग्रुप बी में 3 में से 3 मैच जीतकर टॉप पर रही तो बांग्लादेश ने हांगकांग और अफगानिस्तान को हराकर क्वालीफाई किया. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours 1st Match Winner Prediction: बांग्लादेश को हराकर सुपर फोर में जीत के साथ आगाज करना श्रीलंका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस टूर्नामेंट में इससे पहले श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को छह विकेट से हरा दिया था. श्रीलंका की टीम जीत की इस लय को बनाए रखना चाहेगी. बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की जीत ग्रुप-स्टेज में उनकी सबसे बड़ी जीत थी. हांगकांग और अफगानिस्तान के खिलाफ भी वे मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते थे. दूसरी तरफ, बांग्लादेश ने लीग स्टेज में तीन में से दो मैच जीतकर ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर समाप्त किया था. श्रीलंका से हारने के बाद बांग्लादेश ने हांगकांग और अफगानिस्तान को हराया था. लिटन दास की अगुवाई वाली टीम सुपर फोर मुकाबले की शुरुआत अच्छे प्रदर्शन के साथ करना चाहेगी.

टी20 में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स (SL vs BAN Head to Head Records)

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का अब तक का आमना-सामना काफी प्रतिस्पर्धात्मक रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश ने आठ बार बाज़ी मारी है. दोनों के बीच अब तक कोई भी मैच बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (SL vs BAN Key Players To Watch)

कुसल मेंडिस (Kusal Mendis): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान कुसल मेंडिस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह कुसल मेंडिस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

कामिंडु मेंडिस (Kamindu Mendis): श्रीलंका के युवा स्टार बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. कामिंडु मेंडिस की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने श्रीलंका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga): गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा ने गजब का प्रदर्शन किया है. वानिंदु हसरंगा ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. वानिंदु हसरंगा की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

लिटन दास (Litton Das): बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने पिछले 10 मैचों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं. लिटन दास का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

तंजीद हसन तमीम (Tanzid Hasan Tamim): बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने पिछले 8 मैचों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए हैं. हालांकि तंजीद हसन तमीम का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman): बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs BAN Likely Playing XI)

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वैलालागे, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन, लिटन दास (कप्तान), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.