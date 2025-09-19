Sri Lanka vs Afghanistan, 11th Match Asia Cup 2025 Scorecard Update: रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से रौंदा, कुसल मेंडिस ने खेली 74 रनों की शानदार पारी; यहां देखें SL बनाम AFG मैच का स्कोरकार्ड

Kusal Mendis(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 11th Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला 18 सितंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने अफगानिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs Namibia, 3rd T20I Match 2025 Video Highlights: तीसरे मुकाबले में नामीबिया ने जिम्बाब्वे को 28 रनों से हराया, जेजे स्मिट ने की घातक गेंबाजी; यहां देखें ZIM बनाम NAM मैच का वीडियो हाइलाइट्स

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sri Lanka National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

Sri Lanka hold their nerves and go over the line! ✌️ Composure in their demeanor equates to thrilling win and 🇱🇰 + 🇧🇩 advancing to the Super 4!#SLvAFG #AsiaCup #AsiaCup2025 #KusalMendis pic.twitter.com/WARqp6mGvy — Salman Khalid (@SalmanK20728888) September 18, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 40 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 169 रन बनाए. अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर तीन चौके और छह छक्के लगाए. मोहम्मद नबी के अलावा कप्तान राशिद खान और इब्राहिम जादरान ने 24-24 रन बनाए.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम को नुवान तुषारा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. श्रीलंका की ओर से नुवान तुषारा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. नुवान तुषारा के अलावा ने विकेट चटकाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 170 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 22 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. श्रीलंका की टीम ने महज 18.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने सबसे ज्यादा नाबाद 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान कुसल मेंडिस ने 52 गेंदों पर 10 चौके लगाए. कुसल मेंडिस के अलावा ने रन बटोरे.

वहीं, अफगानिस्तान की टीम को अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. अफगानिस्तान की ओर से अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी: 169/8, 20 ओवर (सेदिकुल्लाह अटल 18 रन, रहमानुल्लाह गुरबाज़ 14 रन, करीम जनत 1 रन, इब्राहिम जादरान 24 रन, दरविश रसूली 9 रन, मोहम्मद नबी 60 रन, अजमतुल्लाह उमरजई 6 रन, राशिद खान 24 रन और नूर अहमद नाबाद 6 रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (नुवान तुषारा 4 विकेट, दुष्मंथा चमीरा 1 विकेट, डुनिथ वेलालेज 1 विकेट, दासुन शनाका 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 171/4, 18.4 ओवर (पथुम निसांका 6 रन, कुसल मेंडिस नाबाद 74 रन, कामिल मिशारा 4 रन, कुसल परेरा 28 रन, चैरिथ असलांका 17 रन और कामिंडु मेंडिस नाबाद 26 रन.)

अफगानिस्तान की गेंदबाजी: (अज़मतुल्लाह उमरज़ई 1 विकेट, मोहम्मद नबी 1 विकेट, मुजीब उर रहमान 1 विकेट और नूर अहमद 1 विकेट).

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.