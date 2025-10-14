BAN vs AFG 3rd ODI 2025, Abu Dhabi Weather & Pitch Report: अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए अबुधाबी के मौसम और पिच का मिजाज

Sheikh Zayed Stadium(Photo Credits: @SportsProd88208/X)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Abu Dhabi Weather & Pitch Report: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर(मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम(Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब उन्होंने यह सीरीज पूरी तरह से जीत ली है. राशिद खान की कप्तानी वाली टीम बेहतरीन फॉर्म में है, और अब वे मंगलवार को होने वाले तीसरे वनडे में भी बिना किसी दबाव के खेलने के लिए उतरेगी क्योंकि उनके लिए यह मैच डेड रबर जैसा है. इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अफगानिस्तान टीम में कोई बदलाव करती है या नहीं. तीसरे वनडे में बांग्लादेश बचा पाएगी लाज या अफ़ग़ानिस्तान करेगी सुपड़ा साफ, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं, बांग्लादेश ने टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफाया किया था, लेकिन वनडे चरण में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है. बांग्लादेश टीम अब आखिरी वनडे जीतकर इस दौरे का सकारात्मक अंत करना चाहेगी. यह जीत उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और 2027 के वनडे विश्व कप की तैयारी में मददगार साबित होगी.

अबुधाबी के मौसम का मिजाज(Abu Dhabi Weather Report)

अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मौसम साफ़ है और तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है. यहां की आर्द्रता 55 प्रतिशत है, जो मौसम को थोड़ा नमीयुक्त बनाती है. साफ और गर्म मौसम के कारण खेल का माहौल अच्छा रहेगा, और दर्शक भी अच्छे से मैच का आनंद उठा सकेंगे. इस तरह का मौसम बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन खेल के लिए अनुकूल माना जाता है.

शेख जायद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(Sheikh Zayed Stadium Pitch Report)

शेख जायद स्टेडियम की पिच थोड़ी धीमी है, जहां बल्लेबाजों को शुरुआत में धैर्य बनाए रखना होगा. पिच की सतह बल्लेबाजों को धीरे-धीरे अनुकूल होनी होती है ताकि वे जोखिम भरे शॉट खेलने से पहले परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्टाइल को ढाल सकें. इस पिच पर गेंदबाजों के लिए भी मदद मिलती है, खासकर स्पिन गेंदबाजों को 55% तक सहायता मिलने की संभावना है, जबकि तेज गेंदबाजों का योगदान लगभग 45% रहता है. आमतौर पर यहां पहली पारी में औसत स्कोर लगभग 210 रन रहता है, जो इस मैदान की बल्लेबाजी-पिच के बीच संतुलन को दर्शाता है. कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है, जहां मुकाबला बराबरी का होता है.