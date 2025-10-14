BAN vs AFG 3rd ODI 2025 Preview: तीसरे वनडे में बांग्लादेश बचा पाएगी लाज या अफ़ग़ानिस्तान करेगी सुपड़ा साफ, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश(Credit: X/@ACBofficials)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Preview: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर(मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम(Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब उन्होंने यह सीरीज पूरी तरह से जीत ली है. राशिद खान की कप्तानी वाली टीम बेहतरीन फॉर्म में है, और अब वे मंगलवार को होने वाले तीसरे वनडे में भी बिना किसी दबाव के खेलने के लिए उतरेगी क्योंकि उनके लिए यह मैच डेड रबर जैसा है. इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अफगानिस्तान टीम में कोई बदलाव करती है या नहीं. क्रिकेट पिच पर पसरा मातम! मेरठ में मैच खेलते हुए 50 वर्षीय क्रिकेटर अहमर खान का हार्ट अटैक से मौत

वहीं, बांग्लादेश ने टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफाया किया था, लेकिन वनडे चरण में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है. बांग्लादेश टीम अब आखिरी वनडे जीतकर इस दौरे का सकारात्मक अंत करना चाहेगी. यह जीत उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और 2027 के वनडे विश्व कप की तैयारी में मददगार साबित होगी.

वनडे में बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs AFG Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 21 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान ने 10 और बांग्लादेश ने 11 बार जीत दर्ज की है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होती रही हैं. हेड टू हेड रिकार्ड्स भी यही बयां करती है.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (BAN vs AFG Key Players To Watch Out): तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, हसन महमूद, राशिद खान इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs AFG Mini Battle): बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज और अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं अफगानिस्तान का स्टार बल्लेबाज इब्राहिम ज़दरान बनाम तस्कीन अहमद की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम AFG वनडे सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैच टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम AFG तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जेकर अली (विकेटकीपर), नुरुल हसन, तंजीम हसन साकिब, तनवीर इस्लाम, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, एएम ग़ज़नफ़र, बशीर अहमद